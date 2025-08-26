O Banco de Leite Humano de Rondonópolis, que funciona na Santa Casa, está em busca de doadoras. A equipe fez um alerta à população informando que, diante do número baixo de doadoras, precisa com urgência da ajuda da população.
O leite coletado é essencial para alimentar e garantir a recuperação de bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, que dependem desse alimento para sobreviver e se desenvolver de forma saudável.
Para doar, as mães que têm leite excedente e amamentam bebê de qualquer idade, podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano pelo (66) 3410-2785, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.
Todo o leite doado é usado para alimentar os bebês internados nas UTIs neonatal, intermediária e canguru, salvando a vida de muitos recém-nascidos que não podem ser amamentados pelas próprias mães.
Além da doação direta, o Banco de Leite também pede o apoio da comunidade na divulgação dessa informação, para que mais pessoas saibam da necessidade e possam contribuir.
O Banco de Leite Humano de Rondonópolis é vinculado à Santa Casa e funciona desde 2012 trabalhando com a coleta e pasteurização de leite de doadoras e o atendimento às mães com dificuldades na amamentação.
———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————
————————————————————————————
Conforme o Ministério da Saúde, a doação de leite materno é fundamental para ampliar as chances de recuperação de bebês prematuros e/ou de baixo peso que estão internados em UTIs neonatais, além de proporcionar um desenvolvimento mais saudável por toda a vida.
Qualquer quantidade de leite humano doado pode ajudar os bebês internados, que, a depender de seu peso e condições clínicas, podem precisar de apenas 1ml a cada refeição. O leite materno doado passa por um processo rigoroso que envolve análise, pasteurização e controle de qualidade antes de ser distribuído.