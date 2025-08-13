15.6 C
Rondonópolis
UFR: Reitora discute em Brasília construção de Hospital Universitário

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Reitora Analy Polizel reunida com a direção da Ebserh para discutir o andamento do projeto de construção do Hospital Universitário da UFR (Foto – Rede Social)

A reitora da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Analy Polizel, vem se movimentando para viabilizar os recursos necessários para a construção do Hospital Universitário (HU), que está em fase de elaboração do projeto arquitetônico e estrutural.

Recentemente, ela esteve em Brasília para tratar do assunto. A futura unidade hospitalar, que já teve o seu plano de necessidade aprovado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) deverá ter 250 leitos para atendimento de pacientes de média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS). A Ebserh é responsável pela gestão de hospitais universitários em todo o Brasil.

A construção do HU da UFR é estimada em R$ 300 milhões e deverá ser custeada por meio de uma parceria entre os governos estadual e federal, além de emendas parlamentares.

“O governador Mauro Mendes se comprometeu a arcar com a metade do valor da obra. Então, nós estivemos em Brasília para falar do andamento do projeto”, disse a reitora.

Na Capital Federal, Analy se reuniu com a direção da Ebserh e com a coordenação de saúde do Ministério da Saúde.

“Também estivemos no Ministério da Educação para agendar uma conversa com o ministro Camilo Santana para tratarmos do nosso Hospital Universitário, que se encontra na fase de elaboração do projeto arquitetônico e da parte estrutural”, acrescentou a reitora.

 

 

Analy Polizel, que prefere não definir data para o início da obra, já que depende da conclusão do projeto e processos licitatórios, reforçou a importância da unidade hospitalar para a formação de profissionais dos cursos da área de saúde da universidade e ao atendimento à população da região sudeste de Mato Grosso.

“A construção do hospital universitário, com 250 leitos, representará fortalecimento da formação acadêmica dos futuros profissionais e um incremento no atendimento de média e alta complexidade na saúde pública da nossa região, que tem hoje um deficit estimado em 415 leitos”, completou Polizel.

 

FonteValdeque Matos | Da Reportagem
