A reitora da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Analy Polizel, vem se movimentando para viabilizar os recursos necessários para a construção do Hospital Universitário (HU), que está em fase de elaboração do projeto arquitetônico e estrutural.

Recentemente, ela esteve em Brasília para tratar do assunto. A futura unidade hospitalar, que já teve o seu plano de necessidade aprovado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) deverá ter 250 leitos para atendimento de pacientes de média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS). A Ebserh é responsável pela gestão de hospitais universitários em todo o Brasil.

A construção do HU da UFR é estimada em R$ 300 milhões e deverá ser custeada por meio de uma parceria entre os governos estadual e federal, além de emendas parlamentares.

“O governador Mauro Mendes se comprometeu a arcar com a metade do valor da obra. Então, nós estivemos em Brasília para falar do andamento do projeto”, disse a reitora.

Na Capital Federal, Analy se reuniu com a direção da Ebserh e com a coordenação de saúde do Ministério da Saúde.