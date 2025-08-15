35.8 C
Rondonópolis
, 15 agosto 2025
Rondonópolis

Trânsito: Trecho da Av. Lions terá nova interdição nesta sexta-feira

atribunamt.com.br
Por atribunamt.com.br

(Foto: Maurício Renner / GCom)

Os motoristas que precisam acessar a Avenida Lions Internacional devem ficar atentos. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa que a via estará novamente interditada nesta sexta-feira (15).

A interdição nessa ocasião será apenas no trecho entre a Avenida Sete Copas e a rotatória da Avenida Júlio Campos, na pista centro-bairro, das 7h às 17h. Está sendo feito o serviço de tapa-buraco no trecho.

A Semob orienta que os motoristas busquem rotas alternativas e que respeitem a sinalização, não invadindo os pontos interditados.

 

FonteGCom
Lavoro Agrocomercial S.A.
Mato Grosso tem a terceira menor taxa de desemprego do Brasil e está abaixo da média nacional

Mato Grosso tem a terceira menor taxa de desemprego do Brasil e está abaixo da média nacional

Mato Grosso registrou, no segundo trimestre de 2025, uma taxa de desemprego de 2,8%, a terceira menor do país,...
