Trânsito: Confira trechos que serão interditados neste dia 21 para melhorias no asfalto

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa os novos trechos que estarão interditados para o trânsito nesta quinta-feira (21), para obras de revitalização asfáltica em Rondonópolis.

  1. A Avenida Júlio Campos estará fechada nesta data no trecho entre a Rua A-30 até a rotatória da Rua Maria Martins de Fontoura (onde fica uma pizzaria) das 7 às 11h, para aplicação de microrrevestimento.
  2. Outro trecho da Avenida Júlio Campos que estará impedido é da rotatória do anel viário (sentido shopping) até a rotatória da Rua Maria Martins Fontoura das 7 às 17h e depois das 18h às 22h30, para o serviço de fresamento e aplicação de microrrevestimento.
  3. O trecho da Júlio Campos que compreende da rotatória da Avenida W-6 até a rotatória da Rua Guararapes (onde fica o monumento do Gaúcho) também estará interditado para o serviço de fresamento das 7 às 17h e depois das 18h às 22h30.
  4. A Avenida Lions Internacional segue recebendo melhorias e a aplicação de microrrevestimento nesta quinta-feira será feita do trecho da rotatória da Avenida Sete Copas até a rotatória da Avenida Governador Júlio Campos, entre 5h e 18h.

A Semob pede que os motoristas procurem rotas alternativas e não invadam os trechos interditados.

Polícia Civil deflagra operação para apurar desaparecimento de jovem em Rondonópolis

Polícia Civil deflagra operação para apurar desaparecimento de jovem em Rondonópolis

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Insídia, que apurou o desaparecimento de um jovem...
