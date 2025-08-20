A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa os novos trechos que estarão interditados para o trânsito nesta quinta-feira (21), para obras de revitalização asfáltica em Rondonópolis.

A Avenida Júlio Campos estará fechada nesta data no trecho entre a Rua A-30 até a rotatória da Rua Maria Martins de Fontoura (onde fica uma pizzaria) das 7 às 11h, para aplicação de microrrevestimento. Outro trecho da Avenida Júlio Campos que estará impedido é da rotatória do anel viário (sentido shopping) até a rotatória da Rua Maria Martins Fontoura das 7 às 17h e depois das 18h às 22h30, para o serviço de fresamento e aplicação de microrrevestimento. O trecho da Júlio Campos que compreende da rotatória da Avenida W-6 até a rotatória da Rua Guararapes (onde fica o monumento do Gaúcho) também estará interditado para o serviço de fresamento das 7 às 17h e depois das 18h às 22h30. A Avenida Lions Internacional segue recebendo melhorias e a aplicação de microrrevestimento nesta quinta-feira será feita do trecho da rotatória da Avenida Sete Copas até a rotatória da Avenida Governador Júlio Campos, entre 5h e 18h.

A Semob pede que os motoristas procurem rotas alternativas e não invadam os trechos interditados.