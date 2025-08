As ruas de Rondonópolis foram tomadas por uma multidão na manhã deste sábado (2) para prestigiar a 37ª Cavalgada da Exposul. O evento, que tradicionalmente abre a programação da feira, bateu recorde de participação, reunindo mais de 700 cavaleiros e amazonas, além de comitivas com carros de boi que resgataram a história da região.

O desfile percorreu a cidade até o Parque de Exposições, sendo celebrado por milhares de moradores ao longo do trajeto.

O sucesso da cavalgada foi comemorado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis. Lucindo Zamboni Junior, presidente da instituição, destacou o número expressivo de participantes.

"São mais de 700 inscritos, na maior cavalgada do estado do Mato Grosso, com certeza. É muito bom ver as famílias, ver as crianças, com todo mundo participando dessa festa cultural", afirmou durante o evento.

A organização informou que, apesar do recorde de 707 animais inscritos, tudo ocorreu de forma segura e dentro das normas dos órgãos fiscalizadores, com atenção especial ao bem-estar animal.

“O saldo foi muito positivo, nenhum problema grave, ninguém se machucou. A minha total gratidão a todos que se deslocaram para participar”, avaliou Leandro Araújo Hinrichsen, diretor do sindicato.

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, que participou do evento a cavalo, também elogiou a organização.

“Parabenizo o Sindicato Rural por não deixar a nossa tradição morrer”, destacou.

Ao final do percurso, os participantes foram recebidos no Parque de Exposições com a tradicional “queima do alho”. A comissão organizadora também realizou uma premiação para os destaques em 11 categorias.

Exposul 51 começa amanhã com três noites de entrada gratuita

Com a cavalgada abrindo oficialmente as celebrações, a 51ª edição da Exposul começa já nesta segunda-feira (4). Neste ano, o evento traz uma novidade histórica: as três primeiras noites terão portões abertos ao público. A gratuidade é fruto de uma articulação entre a diretoria do Sindicato Rural, a Prefeitura e a Câmara Municipal.

“São 51 anos de Exposul, uma marca importante. A Câmara fez essa articulação para que, pela primeira vez, tenhamos três dias gratuitos para a população vir participar”, pontuou o presidente da Casa de Leis, Paulo Schuh.

A programação de shows e eventos já está definida, com atrações para todos os gostos.

Programação de Shows:

Segunda-feira (04/08): Ramon & Rafael (Noite Gospel) – Entrada Gratuita

Ramon & Rafael (Noite Gospel) – Terça-feira (05/08): Israel Salazar (Noite Católica) – Entrada Gratuita

Israel Salazar (Noite Católica) – Quarta-feira (06/08): Abertura do Rodeio – Entrada Gratuita

Abertura do Rodeio – Quinta-feira (07/08): Danilo & Davi e Hugo & Guilherme

Danilo & Davi e Hugo & Guilherme Sexta-feira (08/08): Fred & Fabrício e Ana Castela

Fred & Fabrício e Ana Castela Sábado (09/08): Israel & Rodolffo e Edson & Hudson

Passaportes:

Valor: R$ 279,99 (primeiro lote)

R$ 279,99 (primeiro lote) Pontos de Venda: West Country, Padaria Vip, Txc, Arizzonas e A Ideal Tecidos.

