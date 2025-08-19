A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal, que investiga a situação da Santa Casa de Rondonópolis, não terá oitiva esta semana. Segundo a assessoria da Casa de Leis, a comissão deve focar na análise de documentos que estão em posse do colegiado.

Até o momento, a comissão já realizou 15 oitivas e recebeu uma grande quantidade de documentos para ser analisada.

Instalada em 17 de março deste ano, a CEI já conta com quase cinco meses de atuação, devendo ser encerrada em setembro, caso não seja pedido uma prorrogação.

Numa entrevista concedida recentemente ao A TRIBUNA, o relator do colegiado, vereador Vinícius Amoroso (PSB), sinalizou que há elementos suficientes para encerrar a maior parte do relatório. Portanto, acredita que o prazo é suficiente para conclusão dos trabalhos.

Na terça-feira passada, os vereadores da CEI ouviram os sócios-proprietários da empresa CBS Serviços Médicos, Douglas Dolce Domingues e Júnior César Gonçalves Figueiredo.

A empresa foi contratada pela Santa Casa para prestar serviços ambulatoriais em diversas especialidades pelo programa Fila Zero do Governo do Estado, via Consórcio de Saúde Sul de Mato Grosso (Coress).