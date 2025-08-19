A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal, que investiga a situação da Santa Casa de Rondonópolis, não terá oitiva esta semana. Segundo a assessoria da Casa de Leis, a comissão deve focar na análise de documentos que estão em posse do colegiado.
Até o momento, a comissão já realizou 15 oitivas e recebeu uma grande quantidade de documentos para ser analisada.
Instalada em 17 de março deste ano, a CEI já conta com quase cinco meses de atuação, devendo ser encerrada em setembro, caso não seja pedido uma prorrogação.
Numa entrevista concedida recentemente ao A TRIBUNA, o relator do colegiado, vereador Vinícius Amoroso (PSB), sinalizou que há elementos suficientes para encerrar a maior parte do relatório. Portanto, acredita que o prazo é suficiente para conclusão dos trabalhos.
Na terça-feira passada, os vereadores da CEI ouviram os sócios-proprietários da empresa CBS Serviços Médicos, Douglas Dolce Domingues e Júnior César Gonçalves Figueiredo.
A empresa foi contratada pela Santa Casa para prestar serviços ambulatoriais em diversas especialidades pelo programa Fila Zero do Governo do Estado, via Consórcio de Saúde Sul de Mato Grosso (Coress).
Após os depoimentos dos representantes da CBS, o presidente da comissão, vereador Ibrahim Zaher (MDB), disse à reportagem que a oitiva do presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Diogo Sampaio, tornou-se ainda mais necessária.
O colegiado aguarda decisão judicial sobre uma ação impetrada buscando a condução coercitiva do presidente do Conselho, uma vez que Sampaio já foi convocado para ser ouvido pela comissão por duas vezes.
Porém, não compareceu em nenhuma delas. Ele alegou que o legislativo municipal não teria legitimidade para convocá-lo como testemunha, uma vez que o órgão que ele representa integra o Conselho Federal de Medicina (CFM), uma autarquia federal.