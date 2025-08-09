O prefeito Cláudio Ferreira propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), visando o reconhecimento da inconstitucionalidade da eleição direta, com voto dos servidores públicos municipais, para a escolha da direção-executiva do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Serv Saúde).

A Procuradoria Geral do Município pede, na ADI, que o tribunal declare inconstitucional o art. 51, § 1°, da Lei Municipal nº 4.616, de 25 de agosto de 2005, e condicione a escolha da diretoria do Serv Saúde ao chefe do poder executivo municipal.

Na ação, o procurador Geral do Município, Luis Henrique Vacaro, argumenta que o TJMT já reconheceu a inconstitucionalidade da eleição geral com voto dos servidores para a escolha do diretor do Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro), entendendo que o cargo será provido em comissão, com a nomeação devendo ser feita pelo prefeito, de forma livre.

O mesmo entendimento deveria então, segundo a Procuradoria, ser aplicado na escolha da diretoria do Serv Saúde, que é uma autarquia municipal.

Para a Procuradoria, o artigo 51 da lei municipal afronta diretamente o princípio da separação dos poderes, ao condicionar a escolha do chefe do poder executivo à prévia eleição pelos servidores realizada pelo sindicato da categoria.

“Os dirigentes autárquicos, enquanto as autarquias estão vinculadas às próprias secretarias, têm, dentro do sistema orgânico da administração, hierarquia inferior a dos Secretários Municipais. Sob essa perspectiva, se a própria nomeação dos secretários, autoridades de primeiro escalão da administração pública, não se submete a qualquer controle prévio, não há razão para o exigir em relação aos dirigentes de autarquias, auxiliares de 2° grau da administração”, argumenta.

O procurador geral ainda acrescenta que não há que se falar, portanto, no caso concreto, em realização de eleições ou na obrigatoriedade de escolha dentre servidores efetivos.