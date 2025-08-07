O Paço Municipal informou ao A TRIBUNA, ontem (6), que ainda estuda o que será feito para finalizar o Parque Municipal Natural de Rondonópolis, conhecido como Parque da Seriema, uma das obras inacabadas que foram deixadas como “herança” pela gestão do ex-prefeito Zé Carlos do Pátio, cuja situação de abandono e depredação foi noticiada ao longo dos últimos dois anos por este jornal.

A situação precária de abandono do parque também já ensejou uma decisão judicial no início do mês de maio deste ano. Na ocasião, a 3ª Vara Cível de Rondonópolis concedeu tutela provisória de urgência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), determinando que a prefeitura apresentasse, em um prazo de 60 dias, um cronograma de adequação, regularização e funcionamento do parque.

Como vem mostrando o A TRIBUNA nos últimos anos, apesar de ter ficado pronto há mais de dois anos, o antigo parque da Seriema precisa ter toda a estrutura física interna refeita, além de ser necessária a construção de via de acesso ao local.