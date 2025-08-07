O Paço Municipal informou ao A TRIBUNA, ontem (6), que ainda estuda o que será feito para finalizar o Parque Municipal Natural de Rondonópolis, conhecido como Parque da Seriema, uma das obras inacabadas que foram deixadas como “herança” pela gestão do ex-prefeito Zé Carlos do Pátio, cuja situação de abandono e depredação foi noticiada ao longo dos últimos dois anos por este jornal.
A situação precária de abandono do parque também já ensejou uma decisão judicial no início do mês de maio deste ano. Na ocasião, a 3ª Vara Cível de Rondonópolis concedeu tutela provisória de urgência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), determinando que a prefeitura apresentasse, em um prazo de 60 dias, um cronograma de adequação, regularização e funcionamento do parque.
Como vem mostrando o A TRIBUNA nos últimos anos, apesar de ter ficado pronto há mais de dois anos, o antigo parque da Seriema precisa ter toda a estrutura física interna refeita, além de ser necessária a construção de via de acesso ao local.
Abandonada, parte da estrutura do parque foi vandalizada e depredada, e a fiação elétrica foi furtada. Para concluir a obra e, finalmente abrir o local para a população, um novo projeto deve ser feito e recursos precisam ser alocados.
OBRA SE ARRASTA
A construção do parque vem se arrastando por vários anos. Anunciado oficialmente em 2013 pelo ex-prefeito Percival Muniz, a desapropriação da área foi concluída em 2015.
As obras, no entanto, tiveram início somente em 2019, quando, depois de polêmicas ambientais e intervenção judicial, o ex-prefeito Zé Carlos do Pátio anunciou novamente a criação do parque, que foi todo reformulado, abrangendo uma área com equipamentos voltados para o lazer e de uso coletivo menor. Grande parte da área municipal será de preservação ambiental, sem acesso público.
A partir de 2019, após serem iniciadas, as obras tiveram várias interrupções e, finalmente, foram concluídas em 2022, porém, o projeto original não previa a construção da via de acesso e nem a extensão da rede elétrica.
Em junho de 2023, o Município implantou a rede elétrica no parque e para que fosse inaugurado e aberto ao público, ainda dependia da pavimentação da rua de acesso.
O valor anunciado, inicialmente, para construção foi de R$ 6,9 milhões, com recursos oriundos de compensação ambiental da ALL, hoje empresa Rumo.