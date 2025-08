Para celebrar o Dia Nacional da Saúde, comemorado em 5 de agosto, a Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove um grande evento de cidadania nesta terça-feira.

Segundo a comunicação do Paço Municipal, o “Saúde na Praça” levará um mutirão completo de cuidados gratuitos para a Praça dos Carreiros, das 8h às 15h, com atendimento ininterrupto, inclusive no horário de almoço.

A ação visa ampliar o acesso da população aos serviços já oferecidos na rede municipal de saúde, concentrando-os em um único local de forma prática e acessível.

Um dos focos do evento é a imunização, com a disponibilização de vacinas para todas as faixas etárias. A Secretaria de Saúde orienta os interessados a levarem um documento de identificação e a carteirinha de vacinação para garantir a atualização do esquema vacinal.

Além disso, a estrutura montada na praça contará com equipes multiprofissionais para oferecer uma vasta gama de atendimentos, entre eles:

Consultas com médicos e nutricionistas ;

; Sessões de massagem com fisioterapeuta;

com fisioterapeuta; Avaliação odontológica com busca ativa de câncer bucal e escovação supervisionada;

e escovação supervisionada; Aferição de pressão arterial;

Coleta de exames para o rastreio de doenças renais ;

; Orientações sobre hanseníase com a equipe do Serviço de Atendimento Especializado (SAE);

Acolhimento e orientação com psicólogos do CAPS IJ; e

do CAPS IJ; e Atualização do cartão SUS.

Cidadania e bem-estar para todos

Conforme o gabinete de comunicação, o “Saúde na Praça” transcende os serviços de saúde e abraça a cidadania. Em parceria com outras instituições, o evento também oferecerá corte de cabelo gratuito (Sindicato do Transporte), teste de acuidade visual (Mercadão dos Óculos) e sessões de maquiagem (Mary Kay).

Os cuidados se estendem aos animais de estimação. Um posto de vacinação antirrábica estará disponível para cães e gatos, reforçando a importância da saúde única, que conecta o bem-estar humano, animal e ambiental.

Serviço