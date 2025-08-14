Após as oitivas de anteontem (12) com os sócios-proprietários da empresa CBS Serviços Médicos, o presidente da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga a situação da Santa Casa de Rondonópolis, vereador Ibrahim Zaher, disse ontem (13) à reportagem que se tornou ainda mais necessário ouvir o presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Diogo Sampaio.

O colegiado aguarda decisão judicial sobre uma ação impetrada buscando a condução coercitiva do presidente do Conselho, uma vez que Sampaio já foi convocado para ser ouvido pela comissão por duas vezes.

Porém, não compareceu em nenhuma delas, sob a alegação de que o legislativo municipal não teria legitimidade para convocá-lo como testemunha, uma vez que o órgão que ele representa integra o Conselho Federal de Medicina (CFM), uma autarquia federal.