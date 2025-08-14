17.4 C
Rondonópolis
, 14 agosto 2025
Rondonópolis

Santa Casa: CEI aguarda decisão da Justiça para ouvir o presidente do CRM-MT

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Diogo Sampaio, presidente do CRM-MT, já foi convocado duas vezes pela “CEI da Santa Casa” e não compareceu em nenhuma delas (Foto – Arquivo)

Após as oitivas de anteontem (12) com os sócios-proprietários da empresa CBS Serviços Médicos, o presidente da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga a situação da Santa Casa de Rondonópolis, vereador Ibrahim Zaher, disse ontem (13) à reportagem que se tornou ainda mais necessário ouvir o presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Diogo Sampaio.

O colegiado aguarda decisão judicial sobre uma ação impetrada buscando a condução coercitiva do presidente do Conselho, uma vez que Sampaio já foi convocado para ser ouvido pela comissão por duas vezes.

Porém, não compareceu em nenhuma delas, sob a alegação de que o legislativo municipal não teria legitimidade para convocá-lo como testemunha, uma vez que o órgão que ele representa integra o Conselho Federal de Medicina (CFM), uma autarquia federal.

“Depois das oitivas desta quarta-feira, com os sócios-proprietários da CBS Serviços Médicos, a CEI reforça a necessidade de que ele [Sampaio] esteja aqui”, reiterou Zaher.

 

 

Durante os depoimentos, os representantes da CBS, Douglas Dolce Domingues e Júnior César Gonçalves Figueiredo, afirmaram que o presidente do CRM teria feito pressão para que a empresa, que é de Cuiabá, não viesse para Rondonópolis prestar serviços para a Santa Casa.

“O presidente do CRM, Dr. Diogo Sampaio, foi citado novamente como uma pessoa que fez pressão para que a empresa (CBS) não viesse atuar na Santa Casa. Já temos na Justiça em andamento um pedido de convocação coercitiva dele, a fim de que venha prestar esclarecimentos”, externou o presidente do colegiado.

“Eu pedi que fosse registrado em ata o reforço do pedido, por conta do que foi dito pelos representantes da CBS”, completou Zaher.

 

FonteValdeque Matos | Da Reportagem
