A prefeitura deve lançar, em breve, a licitação para concessão do Rotativo Rondon. A Secretaria Municipal de Administração informou ontem (11) ao A TRIBUNA, que embora não tenha data definida para a abertura da licitação, está finalizando alguns ajustes no termo de referência do edital, incluindo a parte de tecnologia.

As regras do edital foram definidas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), que havia iniciado, em março, a coleta de orçamentos junto à empresas especializadas em operar estacionamentos rotativos pagos.