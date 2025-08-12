16.2 C
Rondonópolis
12 agosto 2025
Rotativo Rondon: Gestão faz ajustes finais para abrir licitação para concessão

A prefeitura deve lançar, em breve, a licitação para concessão do Rotativo Rondon. A Secretaria Municipal de Administração informou ontem (11) ao A TRIBUNA, que embora não tenha data definida para a abertura da licitação, está finalizando alguns ajustes no termo de referência do edital, incluindo a parte de tecnologia.

As regras do edital foram definidas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), que havia iniciado, em março, a coleta de orçamentos junto à empresas especializadas em operar estacionamentos rotativos pagos.

A licitação para a concessão do serviço precisa ser aberta depois do fim do contrato com a empresa Planar Engenharia, que manteve a concessão do Rotativo Rondon por mais de 10 anos.

 

 

O contrato com a empresa terminou em fevereiro deste ano e desde março não há cobrança pelo uso de vagas de estacionamento no quadrilátero central da cidade.

Desde que o contrato não foi renovado, a prefeitura informou que abriria um processo de licitação para conceder o serviço, uma vez que a lei municipal 6.916/2011 tornou obrigatória a instituição do estacionamento rotativo no quadrilátero central de Rondonópolis, o Rotativo Rondon, com concessionária escolhida mediante processo licitatório.

 

FonteDanielly Tonin | Da Reportagem
