O Consórcio Rota Agro Brasil foi o vencedor do leilão de concessão da BR-060/364/GO/MT, trecho entre Rondonópolis e Rio Verde (GO), denominado Rota Agro, com deságio de 19,70% no valor do pedágio. O leilão aconteceu ontem (14), na B3, Bolsa de Valores de São Paulo e contou com a presença dos ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.
O trecho concedido se estende do entroncamento da BR-060 com o contorno de Rio Verde (GO) até a entrada da BR-364 no contorno de Jataí (GO). Além disso, engloba a BR-364/GO até a divisa com Mato Grosso e a BR-364/MT até a entrada da BR-163 em Rondonópolis, passando por pontos estratégicos como Santa Rita do Araguaia (GO) e Alto Araguaia (MT).
O vencedor do leilão foi definido pelo maior desconto oferecido sobre a tarifa básica de pedágio no trecho concedido. Após disputa em viva-voz, o Consórcio Rota Agro Brasil ofereceu 19,70% como valor de desconto, vencendo o certame.
O consórcio é composto por Camaçari Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Azevedo & Travassos Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participações; Sobrado Construção LTDA; GAE Construção & Comércio LTDA. No leilão, o consórcio vencedor concorreu com outras quatro empresas e consórcios.
Ao todo, o trecho concedido tem 490,06 km de extensão e o investimento na concessão da rota é de R$ 7,26 bilhões em melhorias e na reestruturação desse corredor logístico. A concessão será por 30 anos, podendo ser prorrogada por mais 30.
Como já havia mostrado o A TRIBUNA, no trecho de 490,06 km de extensão entre Rondonópolis e Rio Verde, a concessão prevê a construção de 179,69 km de faixas adicionais, além de 45,62 km de duplicação. Em Mato Grosso, de Alto Araguaia até Rondonópolis, serão 8,55 km duplicados e 97,01 km de faixas adicionais construídas.
Também estão previstos 13,56 km de vias marginais construídas e 7,85 km de contornos. Um desses contornos, de pouco mais de 2 km, será feito em Alto Araguaia, com obra prevista para o 5º ano de concessão. Estão ainda previstos 32 dispositivos (novos e remodelados), 4 passarelas de pedestres (novas e remodeladas), 11 travessias em nível e 2 paradas de descanso para caminhoneiros.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou a importância das rodovias para o país.
“Do campo ao prato, passamos pelas estradas em diversos momentos: desde a produção, na hora de colher e adubar, até o transporte para o processamento dos alimentos. E, por fim, o trajeto do alimento industrializado até as casas das pessoas. Isso evidencia a importância das rodovias”, disse.
Segundo o Ministério dos Transportes, a concessão dessa rota deve melhorar o escoamento da produção agrícola, facilitar a distribuição de alimentos e reduzir as desigualdades logísticas regionais.
Além disso, acrescentou que a concessão ainda ampliará a segurança dos motoristas, com mais iluminação, sinalização, monitoramento de acidentes, atendimento médico, passarelas para pedestres e Pontos de Parada e Descanso (PPDs) para caminhoneiros.
O Ministério dos Transportes também informou que a agropecuária brasileira cresceu 12,2% no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao último trimestre do ano passado, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Boa parte dessa produção é escoada pela Rota Agro, um dos principais corredores logísticos da região Centro-Oeste, sendo que o trecho, de 490 quilômetros entre Rio Verde (GO) e Rondonópolis é conhecido pelo intenso tráfego de veículos de carga e de passeio, que disputam espaço nas vias ao longo do percurso.
Estudos realizados para o projeto de concessão apontaram que o tráfego no trecho concedido é formado por 55% de veículos pesados e 45% de veículos leves.
Pedágios e tarifas
Conforme o edital de concessão do trecho, serão cinco praças de pedágio ao longo dos mais de 490 km de extensão leiloados, sendo duas delas em Mato Grosso. Uma localizada em Pedra Preta e outra em Alto Araguaia.
O edital definiu, por exemplo, que a praça de pedágio em Alto Araguaia deve ser instalada no km 52 da BR-364, com tarifa inicial estabelecida em R$ 13,47. Já a segunda praça em Mato Grosso deve ficar localizada no km 133,4, já no município de Pedra Preta, com tarifa de R$ 16,93.
Levando em conta que o consórcio vencedor do leilão apresentou um desconto de 19,70% no valor do pedágio, esses valores iniciais das duas praças localizadas em Mato Grosso, serão reduzidos para R$ 10,81 em Alto Araguaia e para R$ 13,59 em Pedra Preta.
Sendo assim, um morador de Alto Araguaia que precisar se deslocar para Rondonópolis deve pagar, com um veículo de passeio, R$ 24,40 no trajeto. O valor para motocicletas ainda não foi informado, sendo que o valor do eixo deve ser o mesmo para carro de passeio.
no final das contas então, a via NÃO SERÁ DUPLICADA nos próximos 30 ANOS ?? ou seja, FICOU PIOR e alguns “amigos do REI” vão encher os bolsos de dinheiro… eita Brasil do amor hein!!!
outro ponto aí da reportagem que está ERRADO é a conta de que um morador de Alto Araguaia que vem a Rondonopolis gastar R$ 24,40… a conta certa é: ele vai gastar R$ 48,80 meus caros, a não ser que ele esteja vindo para roo para não voltar mais para a cidade dele.
Errado, teria que ser duplicado até Jataí, ou seja este contrato deveria dar os 30 anos para duplicar toda via que não é muito.