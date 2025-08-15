O Consórcio Rota Agro Brasil foi o vencedor do leilão de concessão da BR-060/364/GO/MT, trecho entre Rondonópolis e Rio Verde (GO), denominado Rota Agro, com deságio de 19,70% no valor do pedágio. O leilão aconteceu ontem (14), na B3, Bolsa de Valores de São Paulo e contou com a presença dos ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

O trecho concedido se estende do entroncamento da BR-060 com o contorno de Rio Verde (GO) até a entrada da BR-364 no contorno de Jataí (GO). Além disso, engloba a BR-364/GO até a divisa com Mato Grosso e a BR-364/MT até a entrada da BR-163 em Rondonópolis, passando por pontos estratégicos como Santa Rita do Araguaia (GO) e Alto Araguaia (MT).

O vencedor do leilão foi definido pelo maior desconto oferecido sobre a tarifa básica de pedágio no trecho concedido. Após disputa em viva-voz, o Consórcio Rota Agro Brasil ofereceu 19,70% como valor de desconto, vencendo o certame.

O consórcio é composto por Camaçari Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Azevedo & Travassos Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participações; Sobrado Construção LTDA; GAE Construção & Comércio LTDA. No leilão, o consórcio vencedor concorreu com outras quatro empresas e consórcios.

Ao todo, o trecho concedido tem 490,06 km de extensão e o investimento na concessão da rota é de R$ 7,26 bilhões em melhorias e na reestruturação desse corredor logístico. A concessão será por 30 anos, podendo ser prorrogada por mais 30.

Como já havia mostrado o A TRIBUNA, no trecho de 490,06 km de extensão entre Rondonópolis e Rio Verde, a concessão prevê a construção de 179,69 km de faixas adicionais, além de 45,62 km de duplicação. Em Mato Grosso, de Alto Araguaia até Rondonópolis, serão 8,55 km duplicados e 97,01 km de faixas adicionais construídas.

Também estão previstos 13,56 km de vias marginais construídas e 7,85 km de contornos. Um desses contornos, de pouco mais de 2 km, será feito em Alto Araguaia, com obra prevista para o 5º ano de concessão. Estão ainda previstos 32 dispositivos (novos e remodelados), 4 passarelas de pedestres (novas e remodeladas), 11 travessias em nível e 2 paradas de descanso para caminhoneiros.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou a importância das rodovias para o país.