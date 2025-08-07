Segundo a comunicação do município, a espera de meses e até anos por uma cirurgia oftalmológica começou a chegar ao fim para centenas de rondonopolitanos. A Prefeitura de Rondonópolis deu início ao programa “Zera Fila”, uma força-tarefa que, em sua primeira etapa, realizará 1.200 cirurgias de catarata e pterígio ao longo do mês de agosto. O objetivo é devolver a clareza da visão e a qualidade de vida a cidadãos que aguardavam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde o dia 1º de agosto, o Centro de Especialidades, Apoio e Diagnósticos Albert Sabin (Ceadas), no bairro Jardim Santa Marta, tornou-se um polo de esperança para os pacientes.

A previsão é que, até hoje, 7 de agosto, 540 cirurgias de catarata já tenham sido realizadas.

No total, 920 pessoas que já passaram por consultas e exames de risco cirúrgico estão agendadas para o procedimento, que é oferecido gratuitamente pelo município.

Para as cirurgias de pterígio, a Secretaria Municipal de Saúde programou um mutirão entre os dias 14 e 17 de agosto, quando 280 pacientes devem ser atendidos. Todos os pacientes contemplados nesta fase do programa já haviam passado por avaliação com médico oftalmologista e aguardavam pelo procedimento.

O programa foi anunciado oficialmente no dia 23 de julho pelo prefeito Cláudio Ferreira e pelo secretário de saúde, Mykaell Vitorino, como uma resposta direta à demanda reprimida por cirurgias eletivas na cidade.

“O Zera Fila representa um avanço importante na saúde pública de Rondonópolis.

É uma resposta concreta às demandas da população e um reflexo do compromisso da gestão em garantir acesso ao cuidado de forma mais rápida e eficiente”, destacou o secretário Mykaell Vitorino.

O prefeito Cláudio Ferreira reforçou que a iniciativa busca solucionar um problema crônico da saúde pública local.

“O Zera Fila vem para resolver o problema daquelas pessoas que estão há muito tempo aguardando um procedimento.

Estamos trabalhando para oferecer um serviço público de saúde que esteja à altura da expectativa da população”, afirmou durante o lançamento do programa.

Próximas Etapas e Contexto

Embora o foco inicial seja a oftalmologia, a prefeitura já adiantou que novas etapas do “Zera Fila” estão em fase de contratação para abranger outros procedimentos cirúrgicos com longas filas de espera. Os detalhes sobre quais especialidades serão as próximas e o cronograma ainda não foram divulgados.

A questão das filas para cirurgias eletivas não é um desafio recente em Rondonópolis.

Em 2018, um programa com nome semelhante foi lançado pela gestão da época para atender uma demanda de cerca de 80 mil procedimentos diversos.

Conforme o Paço Municipal, a iniciativa atual se soma a esforços contínuos, incluindo parcerias com o governo do estado por meio de programas como o “Fila Zero na Cirurgia” e o “Mais MT Cirurgias”, que visam descentralizar e acelerar os atendimentos em todo o Mato Grosso.

Recentemente, a Câmara de Vereadores de Rondonópolis aprovou a utilização de uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões, destinada pelo deputado estadual Thiago Silva (MDB), especificamente para auxiliar na redução da fila de cirurgias eletivas, evidenciando a união de esforços entre os poderes para solucionar a questão.

Com o andamento do “Zera Fila”, a expectativa de dezenas de famílias se renova, e a promessa é de que, em breve, mais cidadãos possam ter sua saúde e bem-estar restaurados.