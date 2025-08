A Prefeitura de Rondonópolis deu início, nesta sexta-feira (1), à reestruturação completa do Hospital Municipal Cristyan Mary da Silveira Lima, conhecido como Hospital da Lions, localizado na Avenida Lions Internacional. Dois quartos totalmente reformados foram entregues como modelos do novo padrão que será implementado nos 42 leitos da unidade hospitalar.

Segundo a comunicação do paço municipal, as melhorias fazem parte de uma força-tarefa da atual gestão municipal para modernizar as unidades de saúde da cidade.

A visita técnica de apresentação dos quartos-piloto foi conduzida pelo secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, e contou com a presença da promotora de justiça Joana Maria Bortoni Ninis, além de representantes da Câmara Municipal.

“A gente sabe que não se constrói um novo hospital da noite para o dia, mas isso não significa que a população deva aguardar adoecida numa estrutura precária. Por isso, estamos agindo com rapidez, reformando leito por leito, enfrentando todos os problemas estruturais com responsabilidade e dedicação”, declarou o secretário.

Reforma inclui estrutura física e equipamentos

O novo padrão hospitalar inclui climatização dos ambientes, pintura, mobiliário adequado, além de reformas nas redes elétrica e hidráulica. Também está sendo realizada a substituição total do telhado da unidade, que apresenta infiltrações antigas e recorrentes. Os dois primeiros quartos foram reformados em apenas sete dias, segundo a Secretaria de Saúde.

A promotora Joana Ninis acompanha a situação do hospital por meio do Procedimento Administrativo SIMP 004447-010/2023, instaurado no ano passado pelo Ministério Público Estadual.

A investigação teve como base relatórios da Vigilância Sanitária, que apontaram diversas irregularidades na estrutura do hospital e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), como infiltrações, risco elétrico, falta de acessibilidade e condições sanitárias inadequadas.

Durante a visita, a promotora avaliou positivamente os primeiros resultados da reforma e destacou que o Ministério Público continuará acompanhando e fiscalizando todas as etapas do processo.

Ela também lembrou que as deficiências na estrutura já haviam sido comunicadas formalmente à administração anterior, mas que, à época, as providências foram limitadas.

Câmara elogia transparência e parceria com o Ministério Público

Os vereadores Paulo Schuh (PL) e Ibrahim Zaher (MDB), que também participaram da visita, elogiaram a iniciativa da Prefeitura de envolver o Ministério Público na fiscalização das obras. Eles defenderam a importância da transparência e do trabalho conjunto entre os Poderes para garantir melhorias reais à população.

“É nosso dever acompanhar, fiscalizar e apoiar aquilo que de fato melhora a vida do cidadão. Essa reforma representa um passo importante na reconstrução da credibilidade da saúde pública de Rondonópolis”, afirmaram os parlamentares.

UPA também passa por reestruturação

Paralelamente à reforma do Hospital da Lions, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade também está recebendo melhorias estruturais.

As intervenções incluem obras de readequação física, melhorias sanitárias, acessibilidade e modernização dos leitos, em linha com o mesmo padrão estabelecido no hospital.

Segundo a gestão municipal, essas ações integram um plano mais amplo para recuperar e modernizar os principais equipamentos públicos de saúde, com foco na qualidade do atendimento e na segurança dos pacientes.