Rondonópolis deu um passo significativo em seu projeto de se consolidar como uma “Cidade Digital” neste domingo (17), com a inauguração do serviço de internet gratuita nas principais feiras livres do município. A iniciativa, batizada de “Wi-Fi Roo“, foi lançada pelo prefeito Cláudio Ferreira (PL) na tradicional Feira da Vila Operária e visa beneficiar tanto os comerciantes quanto os milhares de cidadãos que frequentam esses espaços semanalmente.

Além da Vila Operária, as feiras cobertas da Vila Aurora e do Conjunto São José também serão contempladas com o acesso livre à internet de alta velocidade.

Segundo o Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura, responsável pelo desenvolvimento do projeto, a infraestrutura implementada conta com tecnologia de ponta para garantir um sinal de qualidade e sem interrupções aos usuários.

Para se conectar, o cidadão pode escanear um dos QRCodes espalhados pela estrutura das feiras ou buscar pela rede “Prefeitura de Rondonópolis” e inserir a senha “Prefeitura@25“.

A medida é vista como um importante fomento para a economia local, uma vez que facilita as transações comerciais via meios digitais, como o Pix, e otimiza a logística de trabalho dos feirantes.

Durante o lançamento, o prefeito Cláudio Ferreira, que esteve acompanhado pela primeira-dama e secretária de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira, e pelo deputado federal José Medeiros (PL), ressaltou que a iniciativa vai além da simples disponibilização de internet.

“A oferta de internet gratuita nas feiras ocorre dentro da visão da nossa gestão de promover uma cidade digital, com mais serviços disponibilizados pela tecnologia. Isso vem para facilitar o trabalho dos feirantes, que precisam de internet para o recebimento das vendas, bem como dos usuários para serviços diversos, como acionar um transporte por aplicativo”, destacou.

A novidade foi bem recebida por quem utiliza os espaços. O feirante Sebastião Galiardi comemorou a chegada da tecnologia.

“Para nós, feirantes, é ótimo, pois a internet é uma ferramenta de trabalho que faz parte das nossas necessidades e está sendo suprida agora. Só temos a agradecer o poder público”, avaliou.

A opinião é compartilhada pelos frequentadores.

“É uma maravilha ter internet de graça assim para todo mundo que está na feira. A ideia é bem legal, pois nos ajuda de todas as formas, às vezes queremos pagar algo com Pix ou chamar alguém e agora conseguimos”, externou a assistente administrativa Bruna Rodrigues.

Segundo a comunicação da prefeitura, o projeto “Cidade Digital” tem sido uma das bandeiras da gestão de Cláudio Ferreira, que busca modernizar a administração pública e ampliar o acesso da população aos serviços digitais.

A implementação do “Wi-Fi Roo” nas feiras se soma a outras ações que visam a inclusão digital e o desenvolvimento tecnológico do município.

A presença do deputado federal José Medeiros no evento sinaliza o apoio e a busca por recursos em âmbito federal para a ampliação de projetos dessa natureza em Rondonópolis.