O município de Rondonópolis, já reconhecido como um dos principais polos do agronegócio brasileiro, está prestes a vivenciar um novo e robusto ciclo de desenvolvimento econômico. Na manhã desta sexta-feira (29), o prefeito Cláudio Ferreira anunciou um investimento privado superior a R$ 2,5 bilhões, fruto de uma parceria entre a multinacional brasileira Amaggi e a Inpasa, gigante do setor de bioenergia.

O aporte será destinado à construção de uma moderna usina de etanol, empreendimento que promete gerar milhares de empregos e fortalecer ainda mais a cadeia produtiva local.

A confirmação do investimento foi selada durante uma videoconferência que reuniu, além do prefeito e representantes da gestão municipal, as principais lideranças das empresas envolvidas.

Estiveram presentes os sócios da Amaggi, Blairo Maggi e Itamar Locks, o membro do conselho da Amaggi, Pedro Jacyr, o CEO da companhia, Judiney Carvalho, e o diretor de relações institucionais do grupo, Ricardo Tomczyk.

O projeto prevê a criação de aproximadamente 2.000 empregos diretos durante a fase de construção da planta industrial e outros 300 postos de trabalho permanentes quando a usina entrar em operação. O impacto, no entanto, deve transcender os portões da fábrica, gerando um efeito multiplicador em diversos setores da economia de Rondonópolis.

O empresário Blairo Maggi, figura proeminente do agronegócio nacional, ressaltou os laços históricos do grupo com o município e o potencial transformador do novo empreendimento.

“A nossa empresa e família têm uma história em Rondonópolis, por isso estamos felizes em poder investir nessa cidade. Além dos empregos diretos, a instalação dessa planta vai impactar positivamente a pecuária intensiva e o comércio local”, declarou Maggi, referindo-se aos coprodutos do processamento do milho, como o DDG (grãos secos de destilaria), que são de alto valor nutritivo para a alimentação animal.

A escolha de Rondonópolis para sediar um investimento de tal magnitude reafirma a vocação da cidade como um centro estratégico para a agroindústria.

Com o segundo maior PIB do estado de Mato Grosso e líder no ranking de exportações, o município se beneficia de uma logística privilegiada e de um ambiente de negócios que a atual gestão tem se esforçado para aprimorar.

O prefeito Cláudio Ferreira enfatizou que a atração de investimentos de grande porte é resultado de um trabalho focado na desburocratização e na criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo.

“Nosso primeiro ato governamental foi regulamentar a lei de liberdade econômica. Estamos conversando com empresas locais, brasileiras e internacionais.

Nossa luta contra a burocracia tem sido intensa. Estamos criando um governo digital, modernizando a gestão, investindo fortemente na qualidade da educação e também no meio ambiente e infraestrutura”, comentou o prefeito.

Ferreira destacou a mudança de paradigma na relação do poder público com a iniciativa privada.

“Nós tínhamos um ambiente hostil aos negócios, estamos construindo uma cultura acolhedora e honrosa com quem quer empreender com seriedade. Faço um agradecimento especial ao Pedro Jacyr que nos ajudou nesse encaminhamento. Estou muito feliz!!!”, finalizou o gestor, visivelmente satisfeito com a conquista para o município.

A nova usina se insere em um contexto de expansão da produção de etanol de milho no Brasil, uma alternativa sustentável que agrega valor à produção de grãos do Centro-Oeste e contribui para a matriz energética nacional.

A parceria entre a Amaggi, uma das maiores empresas de grãos e fibras do mundo, e a Inpasa, líder na produção de etanol de milho na América Latina, une a expertise na originação de matéria-prima com a mais alta tecnologia no processamento de biocombustíveis, sinalizando um futuro promissor para a bioenergia produzida em solo mato-grossense.