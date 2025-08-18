A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará uma audiência pública na próxima quinta-feira, 21 de agosto, para discutir a elaboração do Plano Municipal de Saúde. O evento, que terá início às 19h na Câmara Municipal de Vereadores, é aberto a toda a população e representa uma oportunidade crucial para que os cidadãos participem ativamente na definição das prioridades e diretrizes que nortearão as políticas de saúde do município para os próximos anos.

O Plano Municipal de Saúde é um instrumento fundamental de planejamento e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em âmbito local.

É neste documento que, a partir de um diagnóstico da situação da saúde no município, são estabelecidos os objetivos, as metas e as ações para enfrentar os principais problemas e necessidades da população.

A legislação do SUS preconiza a participação da comunidade no processo de elaboração e controle das políticas de saúde, e a audiência pública é um dos principais mecanismos para garantir essa participação.

A iniciativa ocorre em um momento de significativos desafios para a saúde pública em Rondonópolis. A cidade, um polo regional que atende também a população de municípios vizinhos, enfrenta questões advindas da gestão anterior como a carência de médicos especialistas em áreas diversas, os picos de sobrecarga nas unidades de pronto atendimento e a necessidade de ampliar a infraestrutura de saúde.

Além disso, o município tem registrado surtos de arboviroses, como dengue e chikungunya, que demandam ações contínuas de vigilância e combate ao mosquito transmissor.

Recentemente, a gestão municipal tem anunciado investimentos no setor, como a reforma e modernização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a previsão de construção de uma nova policlínica, buscando ampliar a capacidade de atendimento da rede.

Participação popular é essencial

O Secretário Municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, destacou a importância do engajamento dos moradores na construção do plano. Segundo ele, a audiência é o momento para a população apresentar suas sugestões e apontamentos, contribuindo para a construção de um plano que reflita as reais necessidades dos diferentes bairros e comunidades de Rondonópolis.

Espera-se que a audiência pública debata temas como a ampliação do acesso à atenção primária, a redução das filas para consultas com especialistas e exames, a melhoria da infraestrutura das unidades de saúde, a implementação de programas de prevenção e promoção da saúde, e a organização dos serviços de urgência e emergência.

A participação de representantes de conselhos de saúde, lideranças comunitárias, trabalhadores da área e da população em geral é fundamental para que o Plano Municipal de Saúde seja um instrumento legítimo e eficaz na busca por uma saúde de mais qualidade para todos os rondonopolitanos.

Serviço: