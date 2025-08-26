Em até 60 dias, Rondonópolis voltará a contar com serviço municipal de guincho e pátio de guarda de veículos apreendidos, e as taxas que serão cobradas de quem tiver o veículo apreendido estão definidas por lei municipal com base em legislação estadual.
As taxas estão definidas em Unidade Padrão Fiscal (UPF) de Mato Grosso, portanto, os valores variam conforme as atualizações do valor da UPF/MT.
Caso o serviço começasse a funcionar hoje, levando em conta o valor atual da UPF/MT referente a julho, que é de R$ 251,48, a taxa mínima a ser paga pela estadia (por dia) no pátio seria de R$ 53,08, enquanto a máxima (por dia), chega a R$ 90,78.
Já o serviço de guincho, tem taxas que vão do valor mínimo de R$ 167,61 até R$ 307,28. Esses valores ainda podem ser acrescidos de R$ 7,41 por quilômetro rodado, caso a remoção do veículo tenha percurso superior a 30 km.
Quanto às taxas de estadia por dia, o menor valor (R$ 53,08) é para veículos de duas ou três rodas. Veículos de quatro rodas pagarão taxa diária de R$ 68,42 e veículos com mais de 4 rodas (R$ 90,78).
As taxas de remoção são definidas com valores por remoção de até 30 km e por tipo de veículo. Assim, a remoção de veículo de duas ou três rodas terá uma taxa de R$ 167,61; a de veículo de quatro rodas será de R$ 209,50; e, de veículo com mais de quatro rodas será R$ 307,28.
Caso a remoção supere 30 km, cada quilômetro a mais terá acréscimo de R$ 7,41 sobre a taxa por tipo de veículo.
O edital de licitação para o serviço ainda define que as atualizações dos valores de remoção e estadia ocorrerão automaticamente sempre que houver atualização da Lei Estadual n.º 12.274/2024, ou por outra norma estadual que venha a fixar os valores para os mesmos serviços no âmbito do Estado de Mato Grosso, devendo a credenciada aplicar os novos valores imediatamente após a publicação da legislação estadual, informando a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).
Felipe, se o cidadão não tem condições de colocar uma lâmpada ou fazer revisões em seu veiculo ele não deve estar com condições de circulação. Colocando em risco a vida de outras pessoas e até a sua também.
Tem que recolher para o pátio mesmo! Tem muita motinha irregular, condutor sem CNH! Tem mesmo que fazer um limpa!
Eu não estou questionando o limpa que você quer que seja feito, eu to questionando a eficácia do limpa que você quer fazer. Se já tem um pátio super lotado, quem garante que ter outra pátio super lotado vai garantir uma segurança maior no trânsito? Se já tem um pátio super lotado e nosso trânsito continua caótico acho que o problema deixa de ser material e passa a ser sob o comportamento do motorista em trânsito.
Se o cara não tem dinheiro pra pagar os documentos do veículo ou não tem dinheiro para a manutenção adequada do veículo. O município acredita que, em um passe de mágica, o condutor vai conseguir a quantia exigida para liberação do veículo e pagar? A gente já tem um pátio super lotado, por isso a fiscalização foi interrompida, e mesmo assim o nosso trânsito continua extremamente caótico. O que nos faz crer que o novo pátio não será só mais um super lotado de veículos? A atual administração é movida por estudos técnicos ou pelo mais do mesmo?