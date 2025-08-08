A Secretaria Municipal de Saúde decidiu, após processo administrativo, multar a empresa Eliane Antunes de Oliveira por irregularidades constatadas em obra de reforma do Pronto Atendimento (PA) Infantil.

A empresa foi multada em R$ 167.953,07, valor equivalente a 20% do contrato de reforma que era de R$ 839.765,35. A decisão também determinou a suspensão da empresa, por período de dois anos, de contratar com o Município.

A decisão foi assinada pelo secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, com data de 31 de julho, e apontou que a vistoria realizada por equipe técnica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em fevereiro de 2022, constatou a existência de diversas irregularidades na execução do serviço.