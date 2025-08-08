Se depender de assinaturas, o pedido de abertura, na Câmara Municipal, de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar as contas da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), já pode ser protocolado.
É que ontem o requerimento teria chegado a oito adesões, com a assinatura do vereador Dr. Manoel (UB), conforme foi repassado por sua assessoria à reportagem do A TRIBUNA.
Para que o pedido seja protocolado, segundo estabelece o regimento interno do legislativo rondonopolitano, são necessárias sete assinaturas. Por outro lado, para ser aprovado em plenário, após ser pautado pela mesa diretora, o requerimento necessita de, pelo menos, 11 votos dos 21 vereadores.
Além do Dr. Manoel, já declararam adesão ao pedido os vereadores Adilson do Naboreiro (MDB), Investigador Gerson (MDB), Luciana Horta (PL), Kalynka Meirelles (PL), José Felipe Horta (PL), Marisvaldo Gonçalves (Republicanos) e Ranan Dourado (Republicanos).
O vereador do União Brasil considera essencial a abertura da CEI para que a população saiba o que está acontecendo com a Coder.
“É necessária [CEI] para descobrir a verdade e não para encobrir erros. A omissão não é opção”, atestou o Dr. Manoel. Além de apoiar a abertura da comissão, ele defende “a escolha de membros técnicos, comprometidos com a verdade e com a seriedade da investigação”.
Propõe também a convocação de autoridades e órgãos de controle para acompanhar os trabalhos da CEI, caso seja instalada pela Câmara Municipal.
Dentro desse contexto, o Dr. Manoel externou que sempre apoiou a abertura da investigação, mas só não teria ainda assinado o documento por não ter sido procurado formalmente.
Apesar de atingir o número necessário para apresentar a CEI, a reportagem apurou junto ao vereador Gerson que a intenção é protocolar o requerimento só quando se atingir as 11 assinaturas necessárias para aprovação em plenário, o que ainda não dispõe.
O Dr. Manoel foi um dos quatro vereadores que votaram contra o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Cláudio Ferreira (PL) para liquidação e extinção da empresa pública.
Ele justificou que foi contrário ao projeto do Executivo, porque, na sua visão, faltou transparência ao processo, uma vez que não foi apesentado nenhum estudo técnico à Câmara.
“Apenas uma documentação com quase mil páginas foi disponibilizada para análise em menos de 24 horas, sem qualquer debate legislativo prévio”, apontou.
“Fechar a Coder sem esclarecer quem vai executar os serviços depois e a que custo é abrir espaço para contratos milionários sem critério”, completou o vereador.