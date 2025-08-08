Se depender de assinaturas, o pedido de abertura, na Câmara Municipal, de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar as contas da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), já pode ser protocolado.

É que ontem o requerimento teria chegado a oito adesões, com a assinatura do vereador Dr. Manoel (UB), conforme foi repassado por sua assessoria à reportagem do A TRIBUNA.

Para que o pedido seja protocolado, segundo estabelece o regimento interno do legislativo rondonopolitano, são necessárias sete assinaturas. Por outro lado, para ser aprovado em plenário, após ser pautado pela mesa diretora, o requerimento necessita de, pelo menos, 11 votos dos 21 vereadores.

Além do Dr. Manoel, já declararam adesão ao pedido os vereadores Adilson do Naboreiro (MDB), Investigador Gerson (MDB), Luciana Horta (PL), Kalynka Meirelles (PL), José Felipe Horta (PL), Marisvaldo Gonçalves (Republicanos) e Ranan Dourado (Republicanos).

O vereador do União Brasil considera essencial a abertura da CEI para que a população saiba o que está acontecendo com a Coder.