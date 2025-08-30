Motoristas que trafegam por Rondonópolis devem ficar atentos às alterações no trânsito neste sábado (30). Dois trechos de importantes Avenidas da cidade serão interditados no período da manhã para execução de obras de melhoria no asfalto.

Na Avenida Marechal Rondon, o bloqueio será entre a Rua Pedro Ferrer e a Avenida Dom Pedro II. O serviço previsto é de revestimento do pavimento, com interdição programada das 7 às 11h. Na Avenida Amazonas, o trânsito ficará interrompido entre a Avenida Dom Pedro II e a Avenida Francisco Félix. Nesse trecho, as equipes vão realizar fresamento e revestimento, também entre 7 e 11h.

A Prefeitura de Rondonópolis tem orientado para que os motoristas evitem as vias no sábado e busquem rotas alternativas com maior atenção ao circular pelas proximidades.

O serviço executado precisa de tempo para secagem correta e melhor performance do material aplicado, por isso é importante a colaboração de todos para as vias urbanas apresentarem melhor qualidade no asfalto.