O jornalismo de Mato Grosso se despediu neste domingo (17) de uma de suas figuras mais proeminentes e respeitadas. Morreu, aos 53 anos, o jornalista e empresário Anselmo Carvalho Pinto, editor-chefe do site Midianews e uma referência para gerações de profissionais da comunicação no estado. Sua morte representa uma perda irreparável não apenas para a imprensa, mas também para a cultura e o empreendedorismo mato-grossense.

Segundo informou a família, ele sofreu uma queda do 11º andar do edifício onde morava. As causas serão apuradas.

Natural de Rondonópolis, Anselmo construiu uma trajetória sólida e admirada. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), ele rapidamente se destacou pela apuração rigorosa e pelo texto afiado.

Atuando na capital do estado, Cuiabá, foi correspondente do jornal O Globo em Mato Grosso, levando as pautas estaduais para o cenário nacional, e comandou por décadas a redação do tradicional Diário de Cuiabá, onde se consolidou como um dos grandes nomes do jornalismo impresso no estado, sendo um mestre na arte da manchete e da condução editorial.

Com visão de futuro, Anselmo soube se reinventar e migrar sua excelência para o ambiente digital.

Nos últimos dez anos, esteve à frente do Midianews, portal que sob seu comando se tornou um dos veículos de maior influência em Mato Grosso.

O jornalista Anselmo Carvalho Pinto, manteve durante toda a sua carreira, a marca pela busca incansável pela informação precisa, a seriedade na apuração e um compromisso inabalável com a ética jornalística.

Além da Redação: O Empreendedor que Engarrafou a Cuiabania

A genialidade de Anselmo Carvalho Pinto não se limitava às redações. Inquieto e criativo, ele mergulhou no universo do empreendedorismo e deixou um legado que une inovação e cultura regional.

Foi o idealizador da cerveja Benedita, uma bebida artesanal que leva em sua receita ingredientes emblemáticos da culinária cuiabana, como o furrundu.

O que começou como um projeto de paixão rapidamente ganhou reconhecimento, conquistando prêmios nacionais e o paladar do público.

O sucesso foi tanto que a Benedita passou a ser produzida e comercializada em larga escala pela Cervejaria Louvada, tornando-se um verdadeiro símbolo do potencial criativo de Mato Grosso.

Um Legado de Generosidade

Colegas de profissão, amigos e leitores lembram de Anselmo não apenas pelo talento indiscutível, mas também por seu caráter.

É descrito unanimemente como um ser humano generoso, um parceiro leal e um grande incentivador de novos profissionais, tendo formado e inspirado dezenas de jornalistas que hoje atuam no mercado.

Anselmo Carvalho Pinto deixa a esposa, Roberta Mohallem, e um vazio imensurável na imprensa e na sociedade.

Seu legado, contudo, permanece vivo no trabalho de quem inspirou, nas páginas dos jornais que dirigiu, na credibilidade dos portais que fundou e no sabor da cultura que ele soube, como poucos, traduzir e celebrar.