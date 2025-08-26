“Meu ciclo político com o ex-prefeito Zé Carlos do Pátio chegou ao fim”, disse ao A TRIBUNA o ex-vereador que deve levar consigo outras lideranças para apoiar a primeira-dama, como o ex-vice-prefeito Maneco da Vila Operária e o coordenador do Gabinete de Segurança Pública na gestão de Pátio, Valdemir Castilho, o Biliu.

Alessandra não tem filiação no momento e tudo indica que o Podemos deve ser seu destino partidário. Já Pátio deve trocar o PSB pelo PV, que forma com PT e PCdoB a Federação Brasil da Esperança.

Caso realmente seja candidata a deputada, Alessandra Ferreira deve ter justamente o ex-prefeito Zé Carlos do Pátio como um dos adversários nas urnas no ano que vem.

Além disso, Reginaldo, que é servidor de carreira do município de Rondonópolis, anunciou que deve a apoiar uma possível candidatura da primeira-dama Alessandra Ferreira por uma cadeira na Assembleia Legislativa no próximo ano.

Após quase oito meses longe dos holofotes, o ex-vereador Reginaldo dos Santos reapareceu, no fim de semana, para oficializar o seu rompimento político com o ex-prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), de quem foi líder na Câmara Municipal nos últimos quatro anos.

“Sempre fui de fazer política de grupo, com lealdade e franqueza. Então, sentei com o ex-prefeito no sábado e comuniquei a ele sobre o meu posicionamento político daqui em diante”, explicou Reginaldo, que ficou como segundo suplente do PSB na eleição passada, com 1.468 votos.

O novo posicionamento político do ex-vereador Reginaldo não é surpresa nos bastidores da política local, já que circulava a informação, há algum tempo, de que ele não caminharia mais com Pátio e vinha se “aproximando” do prefeito Cláudio Ferreira, com quem tem uma relação familiar próxima. Os dois são primos em primeiro grau.

Ficha caiu

A “novidade” é que parece que a ficha de Reginaldo finalmente caiu e ele se deu conta de que a engenharia feita pelo ex-prefeito Zé Carlos do Pátio, na montagem das chapas de vereadores da sua base de apoio, foi prejudicial para a sua tentativa de buscar mais um mandato na Câmara Municipal.

“A chapa foi fechada pelo prefeito só com 13 candidatos a vereador, sendo que poderia ter até 22 nomes”, disse ele, acrescentando ainda que não contou, na eleição passada, com o apoio de lideranças alinhadas com Pátio. “Fiquei sozinho”.

Na época, a coluna “Papo Político” chegou a analisar que Reginaldo não estava entre as prioridades do ex-prefeito e a chapa do PSB, montada por Pátio, era ‘pesada’, composta por seis vereadores e três secretários mais importantes de sua gestão. Isto é, ele formou uma verdadeira “chapa da morte”, “com cabeça mais sem calda” suficiente para engrossar os votos.

Alertas

Também foi alertado várias vezes que estava assumindo desgastes desnecessários para defender Pátio, que não retribuiria tanto esforço. Como exemplo, era citado o destino do líder do ex-prefeito na legislatura anterior. O saudoso vereador Juary Miranda que não conseguiu se reeleger, em 2020.

Reginaldo preferiu dar de ombros e pagar para ver. Por conta disso, chegou a ser chamado de “São Tomé” e, no final, a fatura veio alta, custou o seu retorno à Câmara Municipal, este ano, para um novo mandato.