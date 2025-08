As celebrações pela imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, em Rondonópolis, se encerram hoje (6). A imagem estará na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, onde acontece missa às 7h. Às 11h30 será celebrada mais uma missa com os comerciantes e trabalhadores. E, novamente, às 19h tem missa com as comunidades paroquiais, presidida pelo bispo Dom Maurício da Silva Jardim e o Pe. Vanderlei (Missionário Redentorista) e padres da forania.

Após a missa, a imagem peregrina deixa a cidade e segue para outras paróquias da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga na região. A primeira parada será em Dom Aquino, a seguir São Pedro da Cipa, Juscimeira e Jaciara.