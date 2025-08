A primeira reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) de Rondonópolis de 2025 aconteceu na terça-feira (29), com eleição da nova diretoria que comandará os trabalhos de propor, fiscalizar e acompanhar políticas públicas voltadas à inclusão e ao bem-estar das pessoas com deficiência no município.

Gleisson Fabian Rocha, representante da Associação dos Surdos de Rondonópolis (ASSUROO), foi eleito presidente. O cargo de vice-presidente ficou com Messias Ferreira Alves, da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social. A função de secretária será exercida por Jacilene Santos Silva, da Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Inovação.

Ao todo, o CMDPD é composto por 32 conselheiros, sendo 16 titulares e 16 suplentes. A composição contempla representantes da sociedade civil e de órgãos públicos, garantindo a representatividade e a pluralidade nas decisões voltadas à defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Os membros do conselho já haviam sido indicados anteriormente. Nesta primeira reunião, foi definida exclusivamente a diretoria executiva, responsável por coordenar as ações e organizar os trabalhos do colegiado.