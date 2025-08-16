“É uma corrida muito especial, porque é totalmente voltada para a cidadania, integração do Poder Judiciário com a sociedade, estímulo à atividade física pelos nossos servidores e, o mais importante, é 100% beneficente”.

A juíza diretora do Foro de Rondonópolis, Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, reforça que o evento une prática esportiva, cidadania e solidariedade.

Com percurso de 7 quilômetros, a iniciativa une a prática esportiva à responsabilidade social. O evento arrecadará alimentos e recursos para a Casa do Bom Samaritano, instituição que acolhe e oferece apoio básico a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Logo ao amanhecer deste domingo, dia 17 de agosto, a cidade de Rondonópolis será cenário de uma mobilização diferente. Com largada marcada para as 6h30, em frente ao Fórum da comarca, a 1ª Corrida da Justiça e Cidadania vai tomar as ruas Rio Branco, Padre Anchieta, Otávio Pitaluga e São Salvador com energia, propósito e solidariedade.

Ela acrescentou que, além da prova de rua, haverá ações sociais abertas à população no pátio do Fórum, como orientações de cartórios de registro, serviços da Vara Ambiental e da Vara da Infância e Juventude, exposições da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Polícia Civil, Militar e do BOPE, além da apresentação dos cães farejadores da Polícia Federal, trilhas ecológicas e campanhas de prevenção à violência doméstica.

O objetivo é arrecadar alimentos e recursos para a Casa do Bom Samaritano, instituição que oferece alimentação, higiene e cidadania a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A logística prevê postos de hidratação, atendimento médico e premiação em dinheiro: R$ 3 mil para o 1º colocado, R$ 1 mil para o 2º e R$ 500 para o 3º, além de medalhas e troféus.

Embora as inscrições já estejam encerradas, a juíza lembra que a comunidade pode participar levando alimentos não perecíveis para a Diretoria do Foro, que serão repassados à Casa do Bom Samaritano.

A 1ª Corrida da Justiça e Cidadania é organizada pelo Fórum de Rondonópolis, com apoio da Federação de Atletismo de Mato Grosso, órgãos de segurança pública, empresas locais e secretarias municipais, reforçando o compromisso do Judiciário com a aproximação da sociedade e o incentivo a hábitos saudáveis.