Com o prazo de 180 dias para a conclusão expirando, o vereador Vinícius Amoroso (PSB), que é o relator da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Santa Casa, disse ontem ao A TRIBUNA que não está descartada a possibilidade de prorrogação dos trabalhos para além do próximo dia 13 de setembro.
“Nós temos este prazo de 180 dias para entrega do relatório. Porém, estamos avaliando um pedido de prorrogação”, revelou Amoroso.
Conforme o vereador, a prorrogação está sendo avaliada em decorrência da necessidade da contratação, pela Câmara Municipal, de uma empresa de auditoria independente para subsidiar a elaboração do relatório final.
“Estamos aguardando a finalização do processo de contratação desta empresa de auditoria independente, pois é importante para subsidiar a construção de um relatório técnico”, explicou.
“Os membros da CEI se reuniram e acordaram que esse documento conclusivo não pode ser embasado em opiniões pessoais mas, sim, em informações técnicas”, argumentou.
NOVAS OITIVAS
Questionado pela reportagem se o colegiado pretende realizar novas oitivas, caso seja solicitada a prorrogação de prazo, Amoroso afirmou que esta possibilidade também não está descartada.
“Não descartamos não só convocar novas testemunhas, como também solicitar mais documentos”, atestou.
Até o momento, a comissão já realizou 15 oitivas e recebeu uma grande quantidade de documentos para ser analisada.
“Nesses últimos dias estamos concentrando a nossa atenção na análise dos documentos recebidos”, completou.