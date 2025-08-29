Com o prazo de 180 dias para a conclusão expirando, o vereador Vinícius Amoroso (PSB), que é o relator da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Santa Casa, disse ontem ao A TRIBUNA que não está descartada a possibilidade de prorrogação dos trabalhos para além do próximo dia 13 de setembro.

“Nós temos este prazo de 180 dias para entrega do relatório. Porém, estamos avaliando um pedido de prorrogação”, revelou Amoroso.

Conforme o vereador, a prorrogação está sendo avaliada em decorrência da necessidade da contratação, pela Câmara Municipal, de uma empresa de auditoria independente para subsidiar a elaboração do relatório final.