A Secretaria de Estado de Justiça entregou, nesta quinta-feira (31), a unidades operacionais e administrativas do Sistema Penitenciário e Fundação Nova Chance os 12 novos veículos recebidos via convênio federal com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os veículos, no valor total de R$ 1.606 milhão, foram distribuídos a unidades penitenciárias da Capital e do interior, entre elas a Mata Grande, em Rondonópolis, e também a setores da Superintendência de Políticas Penitenciárias e para a Fundação Nova Chance.

São 7 Toyota Yaris, quatro Fiat Pulse e uma camionete Ford Ranger repassados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para fortalecimento do Sistema Penitenciário, dentro dos eixos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), que estabelece atuação na política de trabalho com privados de liberdade e egressos.

Durante a entrega dos veículos, o secretário de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato, pontuou sobre os desafios neste primeiro semestre, que foi a fase de construção da secretaria, criada em janeiro de 2025.

“A gente superou esses desafios porque nós estamos unidos. E esse momento retrata muito bem a secretaria de Justiça, com união e esforço mútuo, dedicação e comprometimento de cada pessoa que está aqui. Quero aproveitar para agradecer toda nossa equipe, porque o nosso trabalho aqui reflete diretamente na vida do cidadão mato-grossense, principalmente na segurança do nosso Estado. Não tenho dúvida que a criação da secretaria foi um grande acerto por parte do nosso governador e a secretaria é muito importante para nossa sociedade, para a redução dos índices de criminalidade no nosso estado”, ressaltou o secretário.

Entre as unidades que receberam os veículos novos estão a Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, em Rondonópolis; a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, a cadeia feminina de Nortelândia; Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, Coordenadoria de Educação, Trabalho e Alternativas Penais, Coordenadoria de Saúde Penitenciária, Gerência de Alternativas Penais e Escritórios Sociais da Funac.