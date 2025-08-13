Mesmo após a mobilização de estudantes, que no início deste ano criaram o movimento “Campus Já em Rondonópolis”, a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) anunciou o vestibular 2026/1 sem novas turmas para a cidade.

As informações apuradas pelo A TRIBUNA são de que não há, até o momento, por parte da instituição, políticos ou Governo, algum projeto concreto para abertura de novas turmas ou novos cursos na cidade.

Atualmente, os únicos cursos que funcionam na cidade que tiveram entrada especial de aluno por meio de histórico escolar foram Letras e Ciência da Computação.

O curso de Jornalismo forma a última turma neste semestre e o de Direito, no final do ano, e não há previsão para abertura de novas turmas para ambos. Ainda funcionam na cidade os cursos de Pedagogia, Química e Engenharia Civil, também sem previsão de abertura de turmas novas.

Estudantes têm questionado o porquê da Unemat nem mesmo custear a abertura de novas turmas em Rondonópolis como faz em outros municípios do Estado, ficando a cidade sempre dependendo de emendas parlamentares para criar novas turmas e novos cursos.

“Enquanto Rondonópolis não tem cursos, outras cidades como Alto Araguaia inicia, neste momento, novos cursos com novas turmas de Ciências Contábeis e Direito”, argumentaram e dizem acreditar que o problema de não abertura de novos cursos e turmas em Rondonópolis não seja orçamentário.

Outro apontamento dos estudantes é em relação ao trabalho da Frente Parlamentar criada no início deste ano na Assembleia Legislativa de Mato Grosso pela implantação do campus em Rondonópolis.