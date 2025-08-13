Mesmo após a mobilização de estudantes, que no início deste ano criaram o movimento “Campus Já em Rondonópolis”, a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) anunciou o vestibular 2026/1 sem novas turmas para a cidade.
As informações apuradas pelo A TRIBUNA são de que não há, até o momento, por parte da instituição, políticos ou Governo, algum projeto concreto para abertura de novas turmas ou novos cursos na cidade.
Atualmente, os únicos cursos que funcionam na cidade que tiveram entrada especial de aluno por meio de histórico escolar foram Letras e Ciência da Computação.
O curso de Jornalismo forma a última turma neste semestre e o de Direito, no final do ano, e não há previsão para abertura de novas turmas para ambos. Ainda funcionam na cidade os cursos de Pedagogia, Química e Engenharia Civil, também sem previsão de abertura de turmas novas.
Estudantes têm questionado o porquê da Unemat nem mesmo custear a abertura de novas turmas em Rondonópolis como faz em outros municípios do Estado, ficando a cidade sempre dependendo de emendas parlamentares para criar novas turmas e novos cursos.
“Enquanto Rondonópolis não tem cursos, outras cidades como Alto Araguaia inicia, neste momento, novos cursos com novas turmas de Ciências Contábeis e Direito”, argumentaram e dizem acreditar que o problema de não abertura de novos cursos e turmas em Rondonópolis não seja orçamentário.
Outro apontamento dos estudantes é em relação ao trabalho da Frente Parlamentar criada no início deste ano na Assembleia Legislativa de Mato Grosso pela implantação do campus em Rondonópolis.
“Não se sabe o que a Frente Parlamentar está realizando, falta uma real transparência do trabalho, pois todos são cientes que o orçamento da Unemat só cresceu ao longo do ano, mas as regiões mais populosas do Mato Grosso não receberam um campus. Pelo contrário, não há um planejamento para novos cursos ou melhoramento do que a instituição está oferecendo”, relatam.
———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————
————————————————————————————
Para comparação, o orçamento da Unemat passou de R$ 410 milhões em 2021, para R$ 540 milhões em 2024 e R$ 580 milhões neste ano. Ao mesmo tempo, o número de alunos subiu de 19 mil em 2021; para 22 mil em 2024; e, 23 mil neste ano.
Enquanto há indefinição quanto a continuidade de cursos ofertados pela Unemat em Rondonópolis, bem como quanto a instalação de um campus local continua, o vestibular de 2026/1 anunciado ontem (12) pela instituição de ensino oferta 2.350 vagas em 59 cursos, distribuídos em 11 municípios do Estado.
com a independência da UFR ficou evidente que o campus da unemat aqui na cidade é inviável, não vai conseguir encontrar profissionais/professores para lecionar em novos cursos na unemat, melhor concentrar esforços em potencializar novos cursos e melhorias no campus da UFR onde cabe a construção de novos blocos, cabe uma interligação da nova avenida que passa aos fundos da UFR, o RU e a sede administrativa da UFR estão recebendo ampliações de grande porte, enfim, melhor investir da UFR e torná-la uma referencia, e ela daria conta de cobrir a demanda para os próximos anos de graduação de novos profissionais com tranquilidade.
A unemat de rondonópolis é um verdadeiro elefante branco, uma faculdade que é pouco utilizada infelizmente, outras cidades como tángara da serra e cáceres tem cursos de enfermagem e medicina por exemplo, tomara que essa situação seja resolvida o mais rápido possível.