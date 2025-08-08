A continuidade do processo de liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), pretendido pelo prefeito Cláudio Ferreira (PL), segue nas mãos da desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo.

Como amplamente já noticiado, a suspensão da aprovação pela Câmara, do projeto de liquidação e extinção da Coder, por 17 a 4 votos, em duas votações, no último dia 16 de julho, aconteceu por meio de uma decisão liminar da desembargadora, que atendeu a um agravo de instrumento impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), representante dos trabalhadores da empresa pública.