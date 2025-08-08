A continuidade do processo de liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), pretendido pelo prefeito Cláudio Ferreira (PL), segue nas mãos da desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo.
Como amplamente já noticiado, a suspensão da aprovação pela Câmara, do projeto de liquidação e extinção da Coder, por 17 a 4 votos, em duas votações, no último dia 16 de julho, aconteceu por meio de uma decisão liminar da desembargadora, que atendeu a um agravo de instrumento impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), representante dos trabalhadores da empresa pública.
No final do mês passado, como revelado pelo A TRIBUNA, a audiência de conciliação proposta pela magistrada entre representantes da Prefeitura de Rondonópolis e do Sispmur, que ocorreu por videoconferência, terminou sem acordo entre as partes.
Agora, pelo que a reportagem apurou, como não houve acordo na audiência de conciliação, o próximo passo é a desembargadora anunciar um veredito sobre o processo da votação da liquidação e extinção da Coder. No entanto, isso não tem prazo para acontecer.
Além disso, a desembargadora pode decidir de forma monocrática ou ainda encaminhar o processo para apreciação do pleno do Tribunal de Justiça.
Sem uma decisão favorável sobre a suspensão da votação pela Câmara do seu projeto, o prefeito Cláudio Ferreira fica impedido de dar continuidade ao processo que desaguará na extinção da companhia, que já soma 48 anos de existência e encontra-se atolada em uma dívida milionária, que ultrapassaria a casa dos R$ 260 milhões, segundo apontou auditoria da Controladoria Interna da Prefeitura de Rondonópolis.