Neste período em que o tempo seco aumenta o alerta para as queimadas urbanas, a prefeitura de Rondonópolis notificou 94 pessoas para que promovam a limpeza dos terrenos.

Esses proprietários têm agora um prazo de 15 dias para realizar a limpeza e apresentar a comprovação ao Município. Caso contrário, serão multados e a prefeitura poderá realizar a limpeza das áreas passando os custos para o proprietário.

Desde o início de julho, a prefeitura já havia informado que intensificou a notificação de proprietários para limparem os terrenos que se encontravam sujos. As notificações são feitas pela Secretaria Municipal de Fazenda, por meio da Superintendência de Controle Urbano.

Com autorização prevista em lei aprovada este ano, o Município, além de notificar e multar, vem fazendo o trabalho de limpeza de terrenos particulares sujos quando os proprietários permanecem inertes e não realizam a limpeza após serem notificados e multados.

Primeiro, os proprietários são notificados e têm prazo de 15 dias para fazer a limpeza. Caso o serviço não seja feito nesse prazo, é aplicada multa e, em seguida, a área é encaminhada para constar no cronograma de limpeza pela própria municipalidade, repassando depois o custo ao proprietário.