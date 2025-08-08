Rondonópolis é o município mato-grossense que mais exportou entre os meses de janeiro a julho deste ano. No período, as exportações locais somaram U$ 1,5 bilhão, valor que representou 9,1% do total exportado por Mato Grosso. Os dados são do Ministério de Indústria e Comércio Exterior e foram divulgados ontem (7).

O montante exportado por Rondonópolis nos sete primeiros meses do ano representa ainda 0,7% das exportações brasileiras no período, colocando a cidade como a 20ª no ranking das que mais exportou no país.

Já as importações somaram U$ 293 milhões entre janeiro e julho. Com esse valor, Rondonópolis foi a 2ª cidade que mais importou em Mato Grosso e 117ª do Brasil. As importações locais representaram 21% das importações do Estado e 0,2% do total importado pelo país.

Considerando o total de U$ 1,5 bilhão em exportações e U$ 293 milhões em importações, a cidade fechou os sete primeiros meses de 2025 com superávit de U$ 1,2 bilhão.

Os números mostram ainda que em julho as exportações locais chegaram a U$ 208,9 milhões e as importações a U$ 79,1 milhões.

Entre janeiro e julho, as exportações de Rondonópolis tiveram a China como principal destino. Para o país asiático foram destinadas 32,6% das exportações, o que representa o montante de U$ 534,5 milhões.