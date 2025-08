A Prefeitura de Rondonópolis apresentou um crescimento de 15% em sua receita corrente própria nos primeiros quatro meses de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados durante uma audiência pública de prestação de contas, realizada na Câmara Municipal na noite da última sexta-feira (1).

A arrecadação com receitas próprias, que inclui impostos como IPTU e ISS, totalizou R$ 217,331 milhões no primeiro quadrimestre.

O valor representa uma parte significativa do orçamento anual previsto, que é de R$ 581,598 milhões.

A secretária municipal de Fazenda, Rane Curto, que conduziu a apresentação, destacou a importância do resultado.

“Esse crescimento na receita é muito interessante, sobretudo nesse momento que o país está vivendo, de uma economia bem comprometida. Tem crescimento orgânico aí, que a gente fala que é da inflação, mas tem crescimento para além disso, então já é fruto do trabalho desenvolvido pelo prefeito Cláudio Ferreira”, avaliou a secretária.

Receitas e Despesas Gerais

Somando as receitas próprias, transferências federais (R$ 191,538 milhões) e estaduais (R$ 140,961 milhões), o município arrecadou um total de R$ 553,883 milhões no período.

O montante equivale a 31,81% do orçamento total previsto para 2025, que é de R$ 1,741 bilhão.

As despesas pagas no quadrimestre somaram R$ 340,736 milhões. Os maiores gastos foram com a folha de pagamento de pessoal, que consumiu R$ 119,361 milhões, e com contratos de terceirização, que totalizaram R$ 37,968 milhões.

O gasto total com pessoal atingiu 35,65% da receita, mantendo-se confortavelmente abaixo do limite legal de 54%.

Investimentos em Saúde e Educação

A audiência também detalhou os investimentos em áreas essenciais. A saúde pública recebeu R$ 63,155 milhões, o que corresponde a 16,53% das receitas aplicáveis, superando o mínimo constitucional de 15%.

Para a educação, foram destinados R$ 59,554 milhões, representando 15,66% dos recursos. O percentual está abaixo dos 25% exigidos por lei, uma situação que, segundo a secretaria, é comum no início do ano e deve ser compensada até o final do exercício fiscal.

A Câmara Municipal recebeu um repasse de duodécimo no valor de R$ 19,721 milhões no período.

Chamado à Participação Popular

Apesar da relevância dos dados, a secretária Rane Curto lamentou a baixa presença da população na audiência, um evento obrigatório pela Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir a transparência das contas públicas.