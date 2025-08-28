36.2 C
Rondonópolis
, 28 agosto 2025
Fraude bilionária: Rondonópolis é alvo de operação contra esquema no setor de combustíveis

Gaeco cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade; investigação nacional apura desvio de R$ 7,6 bilhões em impostos

(Foto: MPMT)

Rondonópolis foi um dos alvos da megaoperação “Carbono Oculto“, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) para desarticular uma organização criminosa que atua no setor de combustíveis.

Na cidade, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) cumpriu dois mandados de busca e apreensão. A ação faz parte de uma ofensiva nacional que investiga uma sonegação fiscal estimada em mais de R$ 7,6 bilhões.

A mobilização em Rondonópolis foi conduzida pela força-tarefa do Gaeco de Mato Grosso, composta por membros do Ministério Público (MPMT), Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar e Polícia Penal.

Os agentes executaram as ordens judiciais em dois endereços específicos na cidade, buscando provas para desarticular o braço local do esquema criminoso.

Além de Rondonópolis, a operação em Mato Grosso também cumpriu mandados nos municípios de Feliz Natal, Diamantino e Primavera do Leste, totalizando cinco ações de busca e apreensão no estado.

Toda a ação em Mato Grosso é um desdobramento de uma investigação de grande escala, coordenada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

A “Operação Carbono Oculto” mobilizou ao todo 1.400 agentes em outros sete estados.

As investigações apontam que o grupo criminoso fraudava o fisco por meio de irregularidades em diversas etapas da produção e distribuição de combustíveis.

A operação conta ainda com a participação do Ministério Público Federal (MPF), das polícias Federal, Civil e Militar de São Paulo, da Receita Federal e da Agência Nacional do Petróleo (ANP), entre outras instituições, demonstrando a complexidade e a extensão da organização criminosa investigada.

 

FonteDa redação com Assessoria MPMT
