A Prefeitura de Rondonópolis deu início a um ambicioso projeto de urbanização e paisagismo para requalificar todas as entradas e saídas da cidade.
O anúncio foi feito pelo prefeito Cláudio Ferreira nesta segunda-feira (11), com o objetivo de criar acessos mais organizados, atrativos e condizentes com a força econômica do município, um dos polos do agronegócio de Mato Grosso.
A iniciativa atende a uma antiga queixa da população sobre a má impressão causada pelos principais acessos da cidade, marcados por mato alto, sujeira e infraestrutura precária. Segundo o prefeito, a situação atual não reflete a grandeza de Rondonópolis.
“É uma importante cidade de médio porte, mas com entradas que não representam sua economia dinâmica”, afirmou Ferreira, tratando a obra como a efetivação de um compromisso de campanha.
O projeto busca substituir a imagem de abandono por um cenário de acolhimento e modernidade.
“Essas entradas são a fachada da cidade.
Nós queremos transformar por completo nossa cidade, deixando-as bonitas, limpas, acolhedoras e que passem a imagem do que realmente é Rondonópolis”, avaliou o prefeito.
Frentes de Trabalho e Intervenções
As obras foram iniciadas em duas frentes estratégicas, contemplando importantes corredores de tráfego:
- Acesso de Primavera do Leste (Avenida Bandeirantes):
- Os trabalhos neste trecho já estão em andamento e incluem a conclusão da duplicação da via, obras de drenagem, implantação de ciclovia e pista de caminhada. O objetivo é criar um complexo urbanístico completo para quem chega pela MT-130.
- Acesso de Cuiabá (Rua Fernando Correia da Costa):
- Iniciada nesta segunda-feira, a obra focará na arborização e no paisagismo de rotatórias e do canteiro central. Além disso, estão previstos serviços de drenagem, construção de calçadas (passeio público) e a aplicação de microrrevestimento asfáltico em toda a extensão da via, até o encontro com a Avenida Ary Coelho, que também terá seu pavimento revitalizado.
Parcerias para Expansão do Projeto
O plano da gestão municipal é estender a revitalização a todas as entradas de Rondonópolis. No entanto, o avanço dependerá da capacidade orçamentária e da articulação de parcerias estratégicas com outras esferas de governo e com a iniciativa privada.
O prefeito Cláudio Ferreira adiantou que buscará colaborações para viabilizar as próximas etapas. Entre os parceiros potenciais estão:
- Governo do Estado e Concessionária Morro da Mesa: Para expandir a urbanização nas confluências da MT-130 e no Anel Viário.
- Governo Federal, Governo do Estado e Concessionária Nova Rota do Oeste: Para futuras intervenções em outros acessos. Um pleito específico já foi apresentado ao Estado para a pavimentação das vias marginais da BR-163, no trecho de quem chega da capital, Cuiabá.
Enquanto as parcerias são negociadas, Ferreira garante que o município continuará investindo com recursos próprios
“O Município vai fazer sua parte”, concluiu, reforçando a determinação em transformar a “fachada” de Rondonópolis.
Claro Claudio Ferreira! A CODER podre, você reclamando que as contas do município foram deixadas no vermelho e você acha que gastar com PAISAGISMO é a solução? Fora a escola com arquitetura europeia, como se fôssemos um continente europeu. É cada patáquada