A Prefeitura de Rondonópolis deu início a um ambicioso projeto de urbanização e paisagismo para requalificar todas as entradas e saídas da cidade.

O anúncio foi feito pelo prefeito Cláudio Ferreira nesta segunda-feira (11), com o objetivo de criar acessos mais organizados, atrativos e condizentes com a força econômica do município, um dos polos do agronegócio de Mato Grosso.

A iniciativa atende a uma antiga queixa da população sobre a má impressão causada pelos principais acessos da cidade, marcados por mato alto, sujeira e infraestrutura precária. Segundo o prefeito, a situação atual não reflete a grandeza de Rondonópolis.

“É uma importante cidade de médio porte, mas com entradas que não representam sua economia dinâmica”, afirmou Ferreira, tratando a obra como a efetivação de um compromisso de campanha.

O projeto busca substituir a imagem de abandono por um cenário de acolhimento e modernidade.

“Essas entradas são a fachada da cidade.

Nós queremos transformar por completo nossa cidade, deixando-as bonitas, limpas, acolhedoras e que passem a imagem do que realmente é Rondonópolis”, avaliou o prefeito.

Frentes de Trabalho e Intervenções

As obras foram iniciadas em duas frentes estratégicas, contemplando importantes corredores de tráfego:

Acesso de Primavera do Leste (Avenida Bandeirantes):

Os trabalhos neste trecho já estão em andamento e incluem a conclusão da duplicação da via, obras de drenagem, implantação de ciclovia e pista de caminhada. O objetivo é criar um complexo urbanístico completo para quem chega pela MT-130.

Acesso de Cuiabá (Rua Fernando Correia da Costa):

Iniciada nesta segunda-feira, a obra focará na arborização e no paisagismo de rotatórias e do canteiro central. Além disso, estão previstos serviços de drenagem, construção de calçadas (passeio público) e a aplicação de microrrevestimento asfáltico em toda a extensão da via, até o encontro com a Avenida Ary Coelho, que também terá seu pavimento revitalizado.

Parcerias para Expansão do Projeto

O plano da gestão municipal é estender a revitalização a todas as entradas de Rondonópolis. No entanto, o avanço dependerá da capacidade orçamentária e da articulação de parcerias estratégicas com outras esferas de governo e com a iniciativa privada.

O prefeito Cláudio Ferreira adiantou que buscará colaborações para viabilizar as próximas etapas. Entre os parceiros potenciais estão:

Governo do Estado e Concessionária Morro da Mesa: Para expandir a urbanização nas confluências da MT-130 e no Anel Viário.

Para expandir a urbanização nas confluências da MT-130 e no Anel Viário. Governo Federal, Governo do Estado e Concessionária Nova Rota do Oeste: Para futuras intervenções em outros acessos. Um pleito específico já foi apresentado ao Estado para a pavimentação das vias marginais da BR-163, no trecho de quem chega da capital, Cuiabá.

Enquanto as parcerias são negociadas, Ferreira garante que o município continuará investindo com recursos próprios