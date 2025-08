Já na quarta-feira (6), a previsão é de mínima de 18ºC e máxima de 35ºC. O dia deve ser de sol com poucas nuvens e com umidade relativa do ar variando entre 90% e 20%.

Já na quarta-feira (6), a previsão é de mínima de 18ºC e máxima de 35ºC. O dia deve ser de sol com poucas nuvens e com umidade relativa do ar variando entre 90% e 20%.

Para hoje (5), a previsão é de temperatura entre 19ºC e 35ºC. O dia deve ser de sol, mas com muitas nuvens, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve ficar entre 90% e 20%.

Até o fim de semana, no entanto, o calor deve continuar em Rondonópolis, com a temperatura podendo chegar a 35ºC. O tempo seco também prevalece.

Após o registro de chuva fraca e ventania, nesta segunda-feira (4), que pegou o rondonopolitano de surpresa, a previsão, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é da formação de uma massa de ar frio no próximo sábado (9), que trará temperaturas mais amenas para a cidade.

Na quinta-feira (7), o calor continua com temperatura máxima de 34ºC e mínima de 18ºC. A umidade relativa do ar deve ficar entre 80% e 20% e o dia deve ter sol com poucas nuvens.

Na sexta-feira (8), a temperatura deve ficar entre 30ºC e 19ºC. O dia deve ser de sol com muitas nuvens e a umidade relativa do entre 70% e 20%.

Com a chegada da massa de ar frio prevista, a temperatura deve ficar mais amena no sábado (9), quando a previsão é de máxima de 26ºC e mínima de 15ºC.

No domingo (10), a previsão é de temperatura mínima de 12ºC, porém no período da tarde deve esquentar, com máxima de 28ºC.

O tempo frio pela manhã e noite deve continuar na segunda (11) e terça (12), com temperaturas mínimas de 11ºC nos dois dias. Porém, a tarde o calor volta com a temperatura máxima de 29ºC na segunda e 31ºC na terça.