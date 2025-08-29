Rondonópolis chegou a 263.708 habitantes em 2025 conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada ontem (28). A taxa de crescimento da população local foi de 1,72% com relação a 2024, quando a estimativa apontou a existência de 259.167 habitantes na cidade.

Conforme o IBGE, no Brasil, apenas 102 municípios tiveram taxa de crescimento entre 1,5% e 2%, como o caso de Rondonópolis. Entre as cidades com população compreendida entre 100 mil e 500 mil habitantes, somente 14 tiveram esse percentual de crescimento.

Já Mato Grosso, segundo a estimativa do IBGE, tem 3.897.659 habitantes em 2025. Cuiabá é a cidade com a maior população, 691.875, seguida de Várzea Grande, com 318.922; Rondonópolis, com 263.708; Sinop, com 223.780; Sorriso, com 124.665 habitantes; e, Tangará da Serra, com 114.603 habitantes. Os seis municípios são os únicos com população superior a 100 mil habitantes em Mato Grosso.

Os dados do IBGE revelaram ainda que Cuiabá foi a quarta capital que mais cresceu no país, 1,31%, atrás somente de Boa Vista (RR), 3,26%, Florianópolis (SC), 1,93%, e Palmas (TO), 1,51%.