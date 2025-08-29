Rondonópolis chegou a 263.708 habitantes em 2025 conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada ontem (28). A taxa de crescimento da população local foi de 1,72% com relação a 2024, quando a estimativa apontou a existência de 259.167 habitantes na cidade.
Conforme o IBGE, no Brasil, apenas 102 municípios tiveram taxa de crescimento entre 1,5% e 2%, como o caso de Rondonópolis. Entre as cidades com população compreendida entre 100 mil e 500 mil habitantes, somente 14 tiveram esse percentual de crescimento.
Já Mato Grosso, segundo a estimativa do IBGE, tem 3.897.659 habitantes em 2025. Cuiabá é a cidade com a maior população, 691.875, seguida de Várzea Grande, com 318.922; Rondonópolis, com 263.708; Sinop, com 223.780; Sorriso, com 124.665 habitantes; e, Tangará da Serra, com 114.603 habitantes. Os seis municípios são os únicos com população superior a 100 mil habitantes em Mato Grosso.
Os dados do IBGE revelaram ainda que Cuiabá foi a quarta capital que mais cresceu no país, 1,31%, atrás somente de Boa Vista (RR), 3,26%, Florianópolis (SC), 1,93%, e Palmas (TO), 1,51%.
Além disso, o Centro-Oeste possui a maior proporção (26,5%) de municípios com crescimento acima de 1%. Já Sul e Nordeste concentram o maior percentual de municípios com queda na população, respectivamente 41,6% e 39,2%.
NACIONAL
Segundo o IBGE, o país chegou a 213,4 milhões de habitantes em 2025. O resultado representa crescimento de 0,39% em relação ao ano passado.
A pesquisa revela também o contingente populacional de todos os municípios do país, que agora somam 5.571 com a criação de Boa Esperança do Norte, em Mato Grosso, considerando também o Distrito Federal e o distrito de Fernando de Noronha. O novo município mato-grossense tem 5.877 habitantes.
Dados usados pelo TCU
Os dados da pesquisa são utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são fundamentais para indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos entre o Censo Demográfico.
A pesquisa também considera alterações de limites territoriais que ocorreram após o Censo 2022. Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2025.
DESACELERAÇÃO
De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, o Brasil vivencia tendência de crescimento cada vez menor. “Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População”, avalia.
De acordo com o Instituto, a população brasileira seguirá em trajetória de crescimento até 2041, atingindo 220,43 milhões de habitantes, passando a encolher a partir de 2042. Em 2070, o país deve ter 199,2 milhões de pessoas. (Com Agência Brasil)