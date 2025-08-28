No vídeo, o morador lembra que é proibido estacionar na faixa amarela e destaca que existem condutores que “parece que gostam disso”, de desrespeitar a sinalização.

No vídeo, o morador lembra que é proibido estacionar na faixa amarela e destaca que existem condutores que “parece que gostam disso”, de desrespeitar a sinalização.

As imagens feitas na tarde desta terça-feira (26) mostram carros e motocicletas estacionados em locais proibidos, entre eles, um carro de propriedade da prefeitura de Rondonópolis.

Um vídeo feito por um morador mostrando vários veículos estacionados irregularmente na faixa amarela em frente ao Paço Municipal, na Vila Aurora, ganhou repercussão na cidade e demonstra a falta de respeito à sinalização no trânsito local.

Veículos estacionados em locais proibidos é uma irregularidade que se tornou comum em vários pontos de Rondonópolis. Na frente da prefeitura, especialmente, é comum ver veículos estacionados em locais proibidos, inclusive, impedindo o acesso de cadeirantes às rampas, o que prejudica servidores e munícipes cadeirantes que precisam entrar no Paço Municipal.

SEMOb SE MANIFESTA

Diante da repercussão das imagens, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informou que, infelizmente, muitos condutores insistem em desrespeitar a sinalização horizontal e vertical que indicam locais onde é proibido parar e estacionar.

Com relação ao Paço Municipal, a Pasta destacou que são realizadas fiscalizações constantes e aplicadas notificações aos condutores. A Semob reforçou que estacionar em local proibido é infração grave, com cinco pontos na CNH e multa de R$ 195,23.

Com relação ao veículo da prefeitura flagrado estacionado em local proibido, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer informou que tomou conhecimento do vídeo e das imagens que circulam nas redes sociais envolvendo um veículo oficial da pasta.

Diante dos fatos, destacou que já foram determinadas as devidas averiguações para identificar os responsáveis e apurar as circunstâncias do ocorrido.

Constatadas irregularidades, disse que serão adotadas todas as medidas administrativas cabíveis, bem como reforçadas as orientações internas quanto ao uso adequado da frota oficial, de modo a garantir a legalidade, a moralidade e a responsabilidade na gestão do patrimônio público.