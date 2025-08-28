24.4 C
Rondonópolis
, 28 agosto 2025
type here...
 
 
Rondonópolis

Estacionamento irregular: Flagrante no Paço mostra desrespeito de condutores no trânsito local

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Leia Mais

- PUBLICIDADE -spot_img
Imagens mostram veículos estacionados em local proibido na frente do Paço Municipal (Foto – Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo feito por um morador mostrando vários veículos estacionados irregularmente na faixa amarela em frente ao Paço Municipal, na Vila Aurora, ganhou repercussão na cidade e demonstra a falta de respeito à sinalização no trânsito local.

As imagens feitas na tarde desta terça-feira (26) mostram carros e motocicletas estacionados em locais proibidos, entre eles, um carro de propriedade da prefeitura de Rondonópolis.

No vídeo, o morador lembra que é proibido estacionar na faixa amarela e destaca que existem condutores que “parece que gostam disso”, de desrespeitar a sinalização.

 

 

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE  ————
———————————————————————————

 

 

Veículos estacionados em locais proibidos é uma irregularidade que se tornou comum em vários pontos de Rondonópolis. Na frente da prefeitura, especialmente, é comum ver veículos estacionados em locais proibidos, inclusive, impedindo o acesso de cadeirantes às rampas, o que prejudica servidores e munícipes cadeirantes que precisam entrar no Paço Municipal.

SEMOb SE MANIFESTA

Diante da repercussão das imagens, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informou que, infelizmente, muitos condutores insistem em desrespeitar a sinalização horizontal e vertical que indicam locais onde é proibido parar e estacionar.

Com relação ao Paço Municipal, a Pasta destacou que são realizadas fiscalizações constantes e aplicadas notificações aos condutores. A Semob reforçou que estacionar em local proibido é infração grave, com cinco pontos na CNH e multa de R$ 195,23.

Com relação ao veículo da prefeitura flagrado estacionado em local proibido, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer informou que tomou conhecimento do vídeo e das imagens que circulam nas redes sociais envolvendo um veículo oficial da pasta.

Diante dos fatos, destacou que já foram determinadas as devidas averiguações para identificar os responsáveis e apurar as circunstâncias do ocorrido.

Constatadas irregularidades, disse que serão adotadas todas as medidas administrativas cabíveis, bem como reforçadas as orientações internas quanto ao uso adequado da frota oficial, de modo a garantir a legalidade, a moralidade e a responsabilidade na gestão do patrimônio público.

 

FonteDanielly Tonin | Da Reportagem
- PUBLICIDADE -spot_img
« Artigo anterior
Unemat Roo: Thiago Silva é homenageado como patrono da 1ª turma de Jornalismo
Próximo artigo »
Em julho: Rondonópolis abre quase 300 novas vagas de emprego

1 COMENTÁRIO

  1. O trânsito é feito pelo condutor, se você apreende o bem material ele volta a adquirir outro e vai continuar sendo imprudente. A partir do momento, que o condutor for autuado e sofrer consequências sérias, talvez comece a pensar com mais solidez e a respeitar as leis de trânsito, enquanto o condutor continuar agindo como bem entender no trânsito da cidade, cenas como essas somadas a acidentes serão cada vez mais comuns.

DEIXE UM COMENTÁRIO

Por favor, digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

- Publicidade -
- PUBLICIDADE -spot_img

Mais notícias...

RondonópolisJornal A Tribuna -

Liquidação da Coder: MP decide não abrir inquérito para apurar suposta improbidade do prefeito

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) decidiu não abrir inquérito civil por improbidade administrativa contra o prefeito Cláudio...
- Publicidade -

Mais artigos da mesma editoria

- Publicidade -
© A Tribuna MT - Todos os direitos reservados.