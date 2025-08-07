34.5 C
Rondonópolis
, 7 agosto 2025
Rondonópolis

Estacionamento em trecho da Rua Fernando Correa e Avenida dos Estudantes está proibido temporariamente

atribunamt.com.br
Por atribunamt.com.br

(Foto: Marcos Miraglia / GCom)

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), informou que a partir desta quinta-feira (7), está temporariamente proibido estacionar veículos na Rua Fernando Correa da Costa e na Avenida dos Estudantes – no trecho localizado entre a Rua Hiroshi Tawatoco (bairro Coopharondon, em frente ao Sicredi) e a Rua Ponta Porã no bairro Jardim Mato Grosso.

A proibição do estacionamento no trecho terá duração de cerca de 40 dias.

A Sinfra explicou que a medida é necessária para a realização de estudos de sondagem de solo que irão embasar projetos de obras futuras de mobilidade urbana.

A pasta pede a compreensão dos condutores e a colaboração no respeito à sinalização, evitando assim maiores transtornos.

FonteDanielly Tonin / GCom
Programa Zera Fila começa em Rondonópolis com 1.200 cirurgias oftalmológicas

