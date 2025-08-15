As praças e complexos esportivos de Rondonópolis vêm sofrendo seriamente com atos de vandalismo. Em alguns desses espaços, os danos ao patrimônio público estão por toda a parte. Para se ter uma ideia, o município possui 72 praças e a maioria delas está vandalizada. A falta de cuidado com o lixo descartado também preocupa.

Em um levantamento da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, 53 praças foram vistoriadas neste ano e, desse total, 40 delas estão vandalizadas, com itens depredados.

Um exemplo desse problema é a praça do bairro Serra Dourada, com reforma concluída em 2022, mas sem incluir quadra esportiva, vestiários e banheiros.

Em menos de três anos, a praça do Serra Dourada já apresenta uma estrutura crítica, com bancos, calçamento, academia popular, playground, estruturas de concreto e alambrados destruídos. As pedras do calçamento foram jogadas sobre a areia da quadra esportiva, prejudicando o seu uso pela comunidade.

Conforme a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, as praças com quadras cobertas estão entre as mais vandalizadas. Muito disso ocorre, segundo o observado, por ação de moradores em situação de rua que fazem esses locais de abrigo. Em muitas praças, a presença de lixo doméstico jogado por toda parte denuncia que, muitas vezes, a comunidade não colabora.

O secretário-ajunto municipal de Esportes e Lazer, Marcos Paulo, observa que essa realidade em muitas praças da cidade é lastimável. “Ao meu ver, isso é um problema cultural. A população tem que entender que o Município não é um fim, mas um meio: um meio de ajudá-la”, avaliou ele, reforçando que esses danos causam um grande prejuízo financeiro, que é arcado pela própria população com seus impostos.