As praças e complexos esportivos de Rondonópolis vêm sofrendo seriamente com atos de vandalismo. Em alguns desses espaços, os danos ao patrimônio público estão por toda a parte. Para se ter uma ideia, o município possui 72 praças e a maioria delas está vandalizada. A falta de cuidado com o lixo descartado também preocupa.
Em um levantamento da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, 53 praças foram vistoriadas neste ano e, desse total, 40 delas estão vandalizadas, com itens depredados.
Um exemplo desse problema é a praça do bairro Serra Dourada, com reforma concluída em 2022, mas sem incluir quadra esportiva, vestiários e banheiros.
Em menos de três anos, a praça do Serra Dourada já apresenta uma estrutura crítica, com bancos, calçamento, academia popular, playground, estruturas de concreto e alambrados destruídos. As pedras do calçamento foram jogadas sobre a areia da quadra esportiva, prejudicando o seu uso pela comunidade.
Conforme a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, as praças com quadras cobertas estão entre as mais vandalizadas. Muito disso ocorre, segundo o observado, por ação de moradores em situação de rua que fazem esses locais de abrigo. Em muitas praças, a presença de lixo doméstico jogado por toda parte denuncia que, muitas vezes, a comunidade não colabora.
O secretário-ajunto municipal de Esportes e Lazer, Marcos Paulo, observa que essa realidade em muitas praças da cidade é lastimável. “Ao meu ver, isso é um problema cultural. A população tem que entender que o Município não é um fim, mas um meio: um meio de ajudá-la”, avaliou ele, reforçando que esses danos causam um grande prejuízo financeiro, que é arcado pela própria população com seus impostos.
Nesse cenário, a Prefeitura, por determinação do prefeito Cláudio Ferreira, tem procurado fazer sua parte, com a limpeza e manutenção dos espaços.
Conforme o secretário, esse trabalho de manutenção é compartilhado, ficando a Secretaria de Infraestrutura com reparos na iluminação, a Secretaria de Meio Ambiente, com a poda de grama e retirada de mato, e a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, com a higienização de quadras, campos de futebol e reparos diversos.
Marcos Paulo atesta que esses problemas nas praças públicas são decorrentes de vários anos, não sendo de agora. Nesse sentido, dependendo da gravidade dos estragos, não há como fazer um reparo, necessitando da substituição do equipamento público. Para isso, diz que o Município está preparando para os próximos anos as substituições necessárias, com ações mais abrangentes.
O secretário afirma que, dentro do orçamento existente, a gestão tem procurado fazer aquilo que é possível.
“Estamos fazendo o melhor com aquilo que temos”, diz.
“Agradeço aos secretários Alvaro (Meio Ambiente), Lucas (Infraestrutura) e Carlos Junior (Educação) por não medirem esforços para nos ajudar nas manutenções desses locais”, acrescentou.
Um grande passo nessa mudança de realidade é a conscientização por parte de todos quanto aos cuidados e preservação das praças públicas. Conforme Marcos, é essencial que a população ajude a administração municipal, zelando desses espaços, jogando lixo no cesto e denunciando atos de vandalismo.