Mais de 400 crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria municipal de Promoção e Assistência Social tiveram uma manhã diferente nesta quarta-feira (6). Elas se divertiram no Big Dreams Park, que está instalado no estacionamento do Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes desde o último dia 25 de julho.

O Big Dreams Park é considerado é um dos maiores parques infláveis do Brasil. A meninada se divertiu bastante e deu para ver no brilho dos olhos de cada um uma alegria sem igual.

As crianças foram levadas até o parque em ônibus do município e passaram todo o tempo acompanhadas dos monitores municipais, desde o trajeto até o período em que ficaram no local.

A secretária municipal de Promoção de Assistência Social, Alessandra Ferreira, falou da satisfação de proporcionar um momento de alegria para a “criançada”.

As mais 400 crianças do SCFV são atendidas nos Centros de Convivência da Vila Olímpica e do Padre Lothar, além das cadastradas no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Alfredo de Castro e Jardim Iguaçu.

“É uma parceria com o pessoal do parque para proporcionar um momento de alegria e diversão para esta criançada. É mais do que gratificante. É a melhor coisa do mundo conseguir proporcionar esse momento de alegria para essas crianças”, declarou a secretária Alessandra.

Ela ressaltou ainda que os momentos vividos nesta manhã no parque inflável ficarão guardados por muito tempo na memória de cada uma das crianças.

“Com essa ação estamos criando memórias. Todas elas terão muitas histórias para contar durante um bom tempo”, observou.

Maravilhada, a pequena Andressa Almeida disse empolgada com brilhos nos olhos que não tinha vontade de ir embora.

“Fui em todos os brinquedos e me diverti muito. Estou toda molhada. Foi o dia mais legal da minha vida. Quero agradecer a secretária Alessandra por possibilitar este momento”, disse.

Da mesma idade, Barbara Santos disse que estava com muita vontade de conhecer o parque.

“Foi muito legal. Eu queria muito vir aqui e ver como era. Antes de vir, eu estava muito ansiosa. Adorei”.

Depois da diversão e com muita história para contar, as crianças, no retorno, ainda fizeram a maior festa em um passeio na Carreta da Alegria pelas ruas da cidade, com uma parada no Palácio da Cidadania, onde foram saudadas pelo prefeito Cláudio Ferreira.