A Polícia Civil prendeu, na tarde de anteontem (11), um homem de 39 anos, condenado por estuprar sua enteada, em Rondonópolis. A prisão foi cumprida pelos policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM).

O mandado de prisão definitivo foi expedido pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, após a condenação transitar em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso. O réu deverá cumprir uma pena de 18 anos, 11 meses e 10 dias em regime inicialmente fechado.

O crime foi denunciado em janeiro de 2020, quando a madrasta da vítima procurou a delegacia para relatar suspeitas de abuso. Na ocasião, a criança, com apenas 9 anos, morava com a mãe e o padrasto.

A criança visitava o pai quinzenalmente e, em uma das visitas, queixou-se de dores nas partes íntimas e ao urinar. Ao ser questionada, ela revelou que o marido da mãe a estava abusando.

De posse do mandado, a equipe da DEDM realizou diligências e localizou o condenado no bairro João Bosco. Ele foi preso e levado à DEDM de Rondonópolis para as providências legais.

A prisão foi realizada no âmbito da Operação Shamar 2025, que está em curso em todo o país. A iniciativa é uma ação integrada das forças de segurança pública, com foco na intensificação de atividades preventivas, educativas, ostensivas e repressivas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, como parte da campanha Agosto Lilás.