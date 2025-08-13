18.8 C
Rondonópolis
, 13 agosto 2025
type here...
 
 
PolíciaRondonópolis

Em Rondonópolis: Padrasto condenado a cerca de 19 anos por estuprar enteada é preso

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Leia Mais

- PUBLICIDADE -spot_img
A prisão foi cumprida por policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) (Foto – Ilustração/PJC)

A Polícia Civil prendeu, na tarde de anteontem (11), um homem de 39 anos, condenado por estuprar sua enteada, em Rondonópolis. A prisão foi cumprida pelos policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM).

O mandado de prisão definitivo foi expedido pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, após a condenação transitar em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso. O réu deverá cumprir uma pena de 18 anos, 11 meses e 10 dias em regime inicialmente fechado.

O crime foi denunciado em janeiro de 2020, quando a madrasta da vítima procurou a delegacia para relatar suspeitas de abuso. Na ocasião, a criança, com apenas 9 anos, morava com a mãe e o padrasto.

A criança visitava o pai quinzenalmente e, em uma das visitas, queixou-se de dores nas partes íntimas e ao urinar. Ao ser questionada, ela revelou que o marido da mãe a estava abusando.

De posse do mandado, a equipe da DEDM realizou diligências e localizou o condenado no bairro João Bosco. Ele foi preso e levado à DEDM de Rondonópolis para as providências legais.

A prisão foi realizada no âmbito da Operação Shamar 2025, que está em curso em todo o país. A iniciativa é uma ação integrada das forças de segurança pública, com foco na intensificação de atividades preventivas, educativas, ostensivas e repressivas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, como parte da campanha Agosto Lilás.

“A Polícia Civil reforça seu compromisso com a proteção das mulheres e a responsabilização de autores de crimes praticados em razão do gênero, garantindo o cumprimento das medidas legais e o acolhimento das vítimas”, afirmou o delegado Fernando Fleury, da DEDM de Rondonópolis.

 

FonteDa Reportagem
- PUBLICIDADE -spot_img
« Artigo anterior
Segurança e comunicação: Thiago propõe e garante internet gratuita em rodovias pedagiadas

DEIXE UM COMENTÁRIO

Por favor, digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

- Publicidade -
- PUBLICIDADE -spot_img

Mais notícias...

EstadoJornal A Tribuna -

Segurança e comunicação: Thiago propõe e garante internet gratuita em rodovias pedagiadas

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou o Projeto de Lei 1974/2024, que determina a obrigatoriedade de acesso à...
- Publicidade -

Mais artigos da mesma editoria

- Publicidade -spot_img
© A Tribuna MT - Todos os direitos reservados.