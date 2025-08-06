Dois homens e uma mulher, com passagens criminais, foram presos na noite desta terça-feira (5.8), suspeitos por roubo e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Jardim Belo Panorama, no município de Rondonópolis (220 km de Cuiabá). Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional apreenderam um revólver, recuperaram veículos e outros objetos de origem ilícita.

Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero no combate às facções criminosas, os policiais militares receberam denúncia de que dois homens, em um veículo HB20, estariam trafegando em alta velocidade e que um dos pneus do carro estava estourado.

Em rondas pela região, os policiais localizaram o automóvel e flagraram dois homens correndo para dentro de uma casa. O carro havia registro de roubo no município, sendo recuperado em seguida.

Os militares entraram no imóvel e abordaram um suspeito no quintal. O homem portava uma arma de fogo na cintura. Outros dois suspeitos foram abordados e rendidos dentro da residência. Com um deles, os policiais localizaram uma faca grande.

Durante abordagem, um dos suspeitos relatou que estava passando mal. Os militares acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que os levaram para atendimento médico.

Ainda durante buscas na residência, os militares da Força Tática encontraram diversos objetos de origem ilícita como relógios, facas, correntes, celulares e anéis.

Os policiais encontraram ainda a chave de uma Hilux, um veículo modelo Gol verde, e uma motocicleta modelo Biz, todos com suposta utilização em ações criminosas no município.