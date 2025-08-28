Em julho, conforme o Caged, o saldo positivo na geração de empregos em Rondonópolis foi puxado, principalmente, pelos setores da agropecuária e de serviços, que criaram 76 vagas formais novas cada um.

Os números do Caged referentes ao mês de julho apontam que foram registradas 4.675 admissões frente a 4.403 desligamentos, gerando um saldo positivo de 272 novas vagas criadas. Já entre janeiro e julho, Rondonópolis teve 34.240 admissões e 31.552 desligamentos, com saldo positivo de 2.688 novos postos com carteira assinada abertos, sendo a segunda cidade de Mato Grosso que mais gerou empregos em sete meses, atrás somente de Cuiabá.

Rondonópolis fechou o mês de julho com 272 novas vagas de emprego abertas com carteira assinada. Em sete meses de 2025, 2.688 novos postos de trabalho foram criados na cidade. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego e foram divulgados nesta quarta-feira (27).

Os demais setores, comércio, construção civil e indústria, também fecharam julho com saldo positivo, sendo responsáveis pela abertura de 59, 54 e 7 novas vagas de emprego, respectivamente.

No acumulado do ano, entre janeiro e julho, o setor de serviços foi o responsável pelo maior saldo positivo na geração de empregos local, com a abertura de 1.308 novas vagas.

Ainda com saldos positivos estão o setor da construção civil, com 769 novos empregos criados; o comércio, responsável por abrir 375 novos postos de trabalho; e, a agropecuária, com 272 novas vagas. Somente a indústria registrou saldo negativo na geração de empregos no ano, com o fechamento de 36 vagas.

Os dados do Caged mostram ainda que o setor que mais cresceu na geração empregos em sete meses foi a construção civil, com aumento de 11,83% no total de empregados com carteira assinada. A agropecuária também foi destaque no período, com crescimento de 7,31% na geração de empregos.

Ainda com crescimento registrado estão os setores de serviço, que aumentou 3,77% do total de postos de trabalho formal, e, o comércio, com expansão de 1,78%. A indústria, entretanto, registrou redução de 0,33% na quantidade total de empregados.

Ao todo, Rondonópolis registrou, entre janeiro e julho, crescimento de 3,49% na geração de empregos, chegando 79.767 empregados formais.