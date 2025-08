Nos bastidores, o nome da vereadora Samantha Iris vinha sendo ventilado como possível opção de consenso para fechar uma aliança entre o PL e o Republicanos de Otaviano Pivetta, que conta hoje com o apoio do atual governador Mauro Mendes (UB).

O presidente liberal ainda negou qualquer conversa em andamento no sentido de que o partido possa indicar, na eleição do próximo ano, a primeira-dama de Cuiabá, a vereadora Samantha Iris (PL), como vice numa chapa encabeçada pelo empresário Otaviano Pivetta, atual vice-governador.

O presidente regional do PL, o ex-prefeito Ananias Filho, afirmou para o A TRIBUNA que o projeto da sigla para 2026, em Mato Grosso, é disputar o comando do Palácio Paiaguás com candidatura própria e previu ainda que “o próximo governador de Mato Grosso será eleito onde a sigla (PL) estiver”, dando a entender que não estão descartadas alianças em que o partido não seja cabeça de chapa.

O PL elegeu, no ano passado, prefeitos nas maiores cidades do estado, como Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Primavera do Leste. Segundo Ananias Filho, o resultado eleitoral de 2024 mostra que a legenda “construiu musculatura política” para uma candidatura majoritária ao Palácio Paiaguás no próximo ano.

“Nós fizemos o dever de casa, construímos musculatura para trabalharmos candidaturas e temos credenciais para disputar o Governo de Mato Grosso com um nome do PL”, reiterou o atual secretário de Governo da gestão do prefeito cuiabano Abílio Brunini (PL).