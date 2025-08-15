18.6 C
Rondonópolis
, 15 agosto 2025
type here...
 
 
PolíticaRondonópolis

Eleições 2026: Ibrahim reafirma intenção de concorrer a deputado federal

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Leia Mais

- PUBLICIDADE -spot_img
Vereador Ibrahim Zaher: “quem está na política, sempre almeja projetos maiores” (Foto – Arquivo)

O vereador Ibrahim Zaher (MDB) reafirmou ao A TRIBUNA que avalia sair candidato a deputado federal na eleição do próximo ano.

“Quem está na política almeja projetos maiores e, deputado federal, de fato, tem uma relevância muito grande e o MDB tem força enorme no Estado. Então, este é um projeto que a gente vê com bons olhos”, declarou o emedebista, que hoje é o primeiro-secretário da mesa diretora da Câmara Municipal.

Dentro do MDB local, além de Zaher, o ex-vereador Adonias Fernandes, um dos filiados históricos da sigla, sinalizou a intenção de também entrar no páreo, como foi noticiado esta semana pelo A TRIBUNA.

“Se o partido precisar, estou pronto”, pontuou Adonias, que atualmente faz parte da assessoria da deputada Janaína Riva, possível candidata ao Senado no ano que vem e, no próximo dia 21 de agosto, deve ser aclamada como a nova presidente do MDB no Estado, substituindo o ex-governador Carlos Bezerra, no cargo há três décadas.

De olho em 2026, Janaína Riva articula uma nova fase para o MDB no estado, segundo ela, com uma orientação voltada à centro-direita, que é o caminho que já vem sendo traçado pela direção nacional.

Neste contexto, Ibrahim Zaher, que ocupa a liderança do prefeito Cláudio Ferreira (PL) na Câmara Municipal, disse que recebeu o convite da deputada Janaína para concorrer a deputado federal e trabalhar o seu nome na região sudeste do Estado.

“O MDB vê a necessidade de ter um candidato a deputado federal aqui na região. Teve o convite da deputada Janaína, que está buscando posicionar o partido no campo da direita. Confesso que não era algo que estava nos meus planos [candidatura a federal]. Mas, na política, você precisa estar pronto para assumir alguns projetos”, ponderou.

 

 

————  CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE  ————
————————————————————————————

 

 

“Não vislumbro dificuldade, até porque vejo que os grandes embates que precisam ser travados no nosso País é no campo da esfera federal”, acrescentou o emedebista, alinhando o seu discurso aos setores da direita brasileira que criticam a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Temos um STF autoritário e é preciso pessoas que tenham esse pensamento de um País onde a liberdade de expressão seja respeitada. Dessa forma, vamos estar avaliando, nos próximos meses, este projeto, que a gente vê com bons olhos”, concluiu Zaher.

 

FonteValdeque Matos | Da Reportagem
- PUBLICIDADE -spot_img
« Artigo anterior
Crimes sexuais: Polícia cumpre 5º mandado de prisão contra médico e prende enfermeira de Roo
Próximo artigo »
Espaços públicos: Atos de vandalismo se multiplicam em praças e prejudicam sociedade

DEIXE UM COMENTÁRIO

Por favor, digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

- Publicidade -
- PUBLICIDADE -spot_img

Mais notícias...

RondonópolisJornal A Tribuna -

Roo a Rio Verde: Consórcio vence leilão da 364 com redução de 19,2% no pedágio

O Consórcio Rota Agro Brasil foi o vencedor do leilão de concessão da BR-060/364/GO/MT, trecho entre Rondonópolis e Rio...
- Publicidade -

Mais artigos da mesma editoria

- Publicidade -
© A Tribuna MT - Todos os direitos reservados.