O vereador Ibrahim Zaher (MDB) reafirmou ao A TRIBUNA que avalia sair candidato a deputado federal na eleição do próximo ano.
“Quem está na política almeja projetos maiores e, deputado federal, de fato, tem uma relevância muito grande e o MDB tem força enorme no Estado. Então, este é um projeto que a gente vê com bons olhos”, declarou o emedebista, que hoje é o primeiro-secretário da mesa diretora da Câmara Municipal.
Dentro do MDB local, além de Zaher, o ex-vereador Adonias Fernandes, um dos filiados históricos da sigla, sinalizou a intenção de também entrar no páreo, como foi noticiado esta semana pelo A TRIBUNA.
“Se o partido precisar, estou pronto”, pontuou Adonias, que atualmente faz parte da assessoria da deputada Janaína Riva, possível candidata ao Senado no ano que vem e, no próximo dia 21 de agosto, deve ser aclamada como a nova presidente do MDB no Estado, substituindo o ex-governador Carlos Bezerra, no cargo há três décadas.
De olho em 2026, Janaína Riva articula uma nova fase para o MDB no estado, segundo ela, com uma orientação voltada à centro-direita, que é o caminho que já vem sendo traçado pela direção nacional.
Neste contexto, Ibrahim Zaher, que ocupa a liderança do prefeito Cláudio Ferreira (PL) na Câmara Municipal, disse que recebeu o convite da deputada Janaína para concorrer a deputado federal e trabalhar o seu nome na região sudeste do Estado.
“O MDB vê a necessidade de ter um candidato a deputado federal aqui na região. Teve o convite da deputada Janaína, que está buscando posicionar o partido no campo da direita. Confesso que não era algo que estava nos meus planos [candidatura a federal]. Mas, na política, você precisa estar pronto para assumir alguns projetos”, ponderou.
“Não vislumbro dificuldade, até porque vejo que os grandes embates que precisam ser travados no nosso País é no campo da esfera federal”, acrescentou o emedebista, alinhando o seu discurso aos setores da direita brasileira que criticam a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).
“Temos um STF autoritário e é preciso pessoas que tenham esse pensamento de um País onde a liberdade de expressão seja respeitada. Dessa forma, vamos estar avaliando, nos próximos meses, este projeto, que a gente vê com bons olhos”, concluiu Zaher.