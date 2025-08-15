O vereador Ibrahim Zaher (MDB) reafirmou ao A TRIBUNA que avalia sair candidato a deputado federal na eleição do próximo ano.

“Quem está na política almeja projetos maiores e, deputado federal, de fato, tem uma relevância muito grande e o MDB tem força enorme no Estado. Então, este é um projeto que a gente vê com bons olhos”, declarou o emedebista, que hoje é o primeiro-secretário da mesa diretora da Câmara Municipal.

Dentro do MDB local, além de Zaher, o ex-vereador Adonias Fernandes, um dos filiados históricos da sigla, sinalizou a intenção de também entrar no páreo, como foi noticiado esta semana pelo A TRIBUNA.

“Se o partido precisar, estou pronto”, pontuou Adonias, que atualmente faz parte da assessoria da deputada Janaína Riva, possível candidata ao Senado no ano que vem e, no próximo dia 21 de agosto, deve ser aclamada como a nova presidente do MDB no Estado, substituindo o ex-governador Carlos Bezerra, no cargo há três décadas.

De olho em 2026, Janaína Riva articula uma nova fase para o MDB no estado, segundo ela, com uma orientação voltada à centro-direita, que é o caminho que já vem sendo traçado pela direção nacional.

Neste contexto, Ibrahim Zaher, que ocupa a liderança do prefeito Cláudio Ferreira (PL) na Câmara Municipal, disse que recebeu o convite da deputada Janaína para concorrer a deputado federal e trabalhar o seu nome na região sudeste do Estado.