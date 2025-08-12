A 51ª Exposul – Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso -, chegou ao fim no último sábado (9), deixando um saldo misto entre organizadores, expositores e visitantes.

Apesar da programação diversificada, que incluiu feira de negócios, atrações culturais e shows nacionais, o evento foi marcado por movimento abaixo do esperado e por uma intensa polêmica sobre os preços praticados na praça de alimentação e no acesso aos espetáculos.

Nos primeiros dias, especialmente nas programações de entrada gratuita, o fluxo de visitantes foi visivelmente menor em comparação com edições anteriores, segundo relatos de veículos de imprensa local e frequentadores.

Em parte, o clima foi ofuscado pela repercussão negativa nas redes sociais, onde circularam vídeos e fotos denunciando valores considerados excessivos para alimentação dentro do parque.

Entre os exemplos mais comentados estavam pastel, espetinho e cachorro-quente a R$ 25, refrigerantes a R$ 12 e água a R$ 10. Também houve críticas ao preço dos “passaportes” para os shows, que no lote promocional custavam R$ 279,99. As imagens e relatos ganharam rápida projeção, gerando centenas de comentários e compartilhamentos.

Repercussão política

A polêmica ultrapassou as redes e chegou à Câmara Municipal. O vereador Marisvaldo Gonçalves classificou os valores como “exorbitantes” e questionou a aplicação do uso dos recursos públicos no evento — a Exposul recebeu R$ 1 milhão da Prefeitura de Rondonópolis e R$ 2,5 milhões do Governo do Estado. Ele cobrou fiscalização dos preços e maior transparência na prestação de contas.

Posicionamento dos organizadores

O Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, responsável pela organização, divulgou nota afirmando que havia um “cardápio oficial” definido pela comissão e que algumas imagens divulgadas não correspondiam à realidade do evento.

O comunicado também ressaltou que, ao longo da programação, houve dias com portões abertos para a população, como forma de garantir acesso gratuito.

Impacto sobre expositores

Com a combinação de público menor e repercussão negativa sobre os preços, expositores relataram desempenho abaixo do esperado em vendas. A presença de estandes também foi considerada inferior em relação a anos anteriores, segundo reportagens locais.

Para alguns empresários, a ênfase cada vez maior nos shows nacionais e na bilheteria pode estar afastando o perfil tradicional de visitantes — produtores rurais e compradores do setor agropecuário — que historicamente movimentavam negócios na feira.

Debate sobre identidade e futuro da Exposul

A edição de 2025 reabriu o debate sobre o perfil do evento. Enquanto parte do público defende a ampliação da programação artística e a manutenção de grandes atrações, outra parcela cobra o resgate do caráter mais popular e técnico da feira, com preços acessíveis e foco em oportunidades de negócios.