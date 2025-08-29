As fiscalizações de comércios do setor de alimentação serão realizadas pelo Procon e pela Vigilância Sanitária em Rondonópolis. O alinhamento de trabalho entre os dois órgãos foi feito durante uma reunião entre os responsáveis pelas pastas, Rubson Guimarães e Vânia Scapini, nesta sexta-feira (29).
A proposta é que as equipes atuem juntas nas vistorias, sendo que diante da verificação de inadequações nos estabelecimentos, cada órgão poderá notificar o comércio conforme a legislação específica da área em que atua, sendo Procon, na defesa do consumidor e a Vigilância Sanitária, no que se refere à legislação e normas de limpeza, acondicionamento, entre outros.
Segundo o coordenador do Procon, os órgãos estarão fazendo visitas em conjunto a partir da próxima semana.
“Quem estiver trabalhando corretamente, ótimo; porém quem estiver comercializando produtos de forma inadequada em se tratando de prazo de validade, preço e acondicionamento de produtos, terá que se adequar sob pena de ser multado por um ou outro órgão, ou até mesmo por ambos. Isso pode acontecer em virtude de serem legislações e normas diferentes”.