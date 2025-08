Despontando no cenário artístico brasileiro, o artista visual Maike Moreira, de Rondonópolis, consegue mais um feito no mercado da arte: Premiado no 70º Salão de Belas Artes de Piracicaba-SP.

O Salão de Belas Artes de Piracicaba (SBA) é um salão de arte figurativa, de linguagem acadêmica muito tradicional e foi promovido pela prefeitura de Piracicaba através da Secretaria Municipal da Cultura e Pinacoteca Municipal “Miguel Archanjo Benício D’Assumpção Dutra”.

A exposição das obras selecionadas pelo salão começou neste dia 1º de agosto e ficará aberta até 5 de outubro de 2025.

O salão contou com 2 fases: na primeira, as obras são selecionadas por meio da imagem digital e, após a seleção das obras virtuais, são enviadas as obras físicas para exame dos jurados.

Neste edital, foram inscritas 5 obras do artista visual Maike Moreira, no qual, destas, foram selecionadas virtualmente 4. Após envio das obras físicas para exame dos jurados foram selecionadas 2 do artista rondonopolitano para exposição, sendo que uma delas ganhou o prêmio “aquisição” para compor o acervo da Pinacoteca.

As obras selecionadas foram: “A Conquista do Poder”, produzida com tinta óleo sobre tela de tamanho 100×80 cm e a obra “A Benzedeira”, produzida com tinta óleo sobre tela de tamanho 50×40 cm.

“A Conquista do Poder”, segundo o artista, apresenta a imagem de um homem e uma mulher envoltos por anjos crianças e remete ao complexo animus e ânima, descrito por Carl Gustav Jung em que, animus representa todas as tendências psicológicas masculinas na psique da mulher e ânima representa todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem. São responsáveis pela conexão entre consciente e inconsciente.

Além disso, o casal faz ligação com Adão e Eva porém, nesta obra, há uma incógnita: quem realmente induziu a comer do fruto proibido? Ainda assim, existe uma ligação entre animus e ânima, Adão e Eva: uma batalha entre patriarcado e matriarcado que se resume a um objetivo: A “Conquista do Poder”.

Já a obra “A Benzedeira”, que ganhou o prêmio “aquisitivo”, conforme descreve Maike Moreira, apresenta a imagem de 2 senhoras, uma com um ramo de folhas e a outra sentada com uma criança de colo.

“Foi inspirada na famosa obra do artista espanhol Modestos Broco chamada ‘A Redenção de Cam’, no qual aborda as teorias raciais e o fenômeno da busca pelo ‘embranquecimento’ gradual das gerações de uma mesma família por meio da miscigenação”, aponta.

Neste caso, a obra de Maike Moreira fala sobre a continuação da cultura afro-descendente por meio de suas tradições, como é o caso do benzimento, ou seja, mesmo que houvesse um “embranquecimento”, a cultura afro jamais deixaria de existir, pois suas tradições permanecerão por muito tempo em nosso meio. Portanto, podem “matar” o corpo, mas o espírito é imortal.

Para Maike Moreira é um feito muito grande e de enorme felicidade receber esse prêmio uma vez que, segundo ele, se dedica muito para que suas obras comuniquem sobre as questões espirituais e sociais para que o espectador possa, de alguma maneira, refletir e mudar o pensamento que ainda prejudica tanto a si próprio como a sociedade.