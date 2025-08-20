O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Schuh (PL), defendeu, ontem, que o partido lance em Rondonópolis candidatura única para disputa por cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT), em 2026.
“Na minha visão, eu acho que a gente teria que ter só um candidato do PL”, apontou o liberal à reportagem do A TRIBUNA, ele que tem colocado o seu nome à disposição da sigla para concorrer a deputado estadual na eleição do próximo ano.
“O lançamento de várias candidaturas do PL na cidade pode pulverizar os votos e, com isso, corre-se o risco de não eleger ninguém”, alerta.
As vereadoras Kalynka Meirelles e Luciana Horta também têm se movimentado para compor a chapa do PL que será lançada no pleito do ano que vem. Além delas, o ex-vereador José Márcio Guedes é outro filiado do partido que vem se articulando para viabilizar o seu nome para entrar no páreo.
Neste momento pré-eleitoral, conforme Paulo Schuh, é natural que todos aqueles que desejam concorrer busquem se viabilizar e “lá na frente” se decida quem tem mais condições de entrar na disputa.
“Só acho que não pode lançar mais que um nome, sob o risco de um atrapalhar o outro e não eleger ninguém daqui [Rondonópolis]”, reiterou.
O dirigente da Casa de Leis avaliou ainda que o mais correto seria o partido lançar um parlamentar de segundo mandato. Neste caso, a decisão seria entre ele e a vereadora Kalynka Meirelles.
Diante da inflação de candidatos dentro do PL de Rondonópolis, o presidente estadual da legenda, o ex-prefeito Ananias Filho, afirmou, recentemente, que na cidade só serão lançados dois nomes – sendo um homem e uma mulher.
Primeira-dama
Paulo Schuh foi questionado pela reportagem sobre a possibilidade, como se ventila nos bastidores da política local, do prefeito Cláudio Ferreira, que preside o PL no município, lançar a sua esposa Alessandra Ferreira para concorrer a uma vaga na AL. Alessandra, que comanda a secretaria municipal de Promoção de Assistência Social, não é filiada ao PL.
“Até o momento, o prefeito não falou nada comigo a respeito desse assunto. Apenas me disse para trabalhar para ser candidato”, se limitou a dizer o presidente da Câmara e um dos aliados de primeira hora do atual chefe do executivo municipal.