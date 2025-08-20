O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Schuh (PL), defendeu, ontem, que o partido lance em Rondonópolis candidatura única para disputa por cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT), em 2026.

“Na minha visão, eu acho que a gente teria que ter só um candidato do PL”, apontou o liberal à reportagem do A TRIBUNA, ele que tem colocado o seu nome à disposição da sigla para concorrer a deputado estadual na eleição do próximo ano.

“O lançamento de várias candidaturas do PL na cidade pode pulverizar os votos e, com isso, corre-se o risco de não eleger ninguém”, alerta.

As vereadoras Kalynka Meirelles e Luciana Horta também têm se movimentado para compor a chapa do PL que será lançada no pleito do ano que vem. Além delas, o ex-vereador José Márcio Guedes é outro filiado do partido que vem se articulando para viabilizar o seu nome para entrar no páreo.

Neste momento pré-eleitoral, conforme Paulo Schuh, é natural que todos aqueles que desejam concorrer busquem se viabilizar e “lá na frente” se decida quem tem mais condições de entrar na disputa.